Vídeo: motorista capota e cai em barranco ao tentar manobrar carro
A vítima ficou presa nas ferragens e precisou ser socorrida pelos bombeiros e o Samu. O caso aconteceu em Maria da Fé, no Sul de Minas
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Um homem de 52 anos se envolveu em um acidente surpreendente ao tentar manobrar seu Fiat Uno na entrada da garagem de casa. Durante o manejo, o carro capotou na rua, um morro íngreme, e voltou a ficar de pé. Em seguida, desceu a via em disparada até cair em um barranco, em Maria da Fé, no Sul de Minas, na última terça-feira (21/4).
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O Corpo de Bombeiros (CBMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PMMG) foram acionados para socorrer a vítima do acidente.
Os bombeiros afirmaram que o motorista ficou preso no interior do automóvel e, ao ser resgatado, precisou ser imobilizado com o uso de uma maca especial, usando técnicas de salvamento em altura, sistema de segurança e equipamentos de desencarceramento.
Um vídeo de câmeras de segurança flagrou a cena. O carro caiu em um barranco aparentemente profundo, coberto por vegetação. Por sorte, não havia mais ninguém na rua.
O Corpo de Bombeiros informou que o condutor perdeu o controle do veículo depois do capotamento devido a uma falha nos freios.
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A corporação reforçou a importância de realizar manutenção preventiva nos veículos e da direção responsável, especialmente em morros, como neste caso.