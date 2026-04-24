Vídeo: motorista capota e cai em barranco ao tentar manobrar carro

Um homem de 52 anos se envolveu em um acidente surpreendente ao tentar manobrar seu Fiat Uno na entrada da garagem de casa. Durante o manejo, o carro capotou na rua, um morro íngreme, e voltou a ficar de pé. Em seguida, desceu a via em disparada até cair em um barranco, em Maria da Fé, no Sul de Minas, na última terça-feira (21/4).

O Corpo de Bombeiros (CBMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PMMG) foram acionados para socorrer a vítima do acidente.

Os bombeiros afirmaram que o motorista ficou preso no interior do automóvel e, ao ser resgatado, precisou ser imobilizado com o uso de uma maca especial, usando técnicas de salvamento em altura, sistema de segurança e equipamentos de desencarceramento.

Um vídeo de câmeras de segurança flagrou a cena. O carro caiu em um barranco aparentemente profundo, coberto por vegetação. Por sorte, não havia mais ninguém na rua.

O Corpo de Bombeiros informou que o condutor perdeu o controle do veículo depois do capotamento devido a uma falha nos freios.

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A corporação reforçou a importância de realizar manutenção preventiva nos veículos e da direção responsável, especialmente em morros, como neste caso.