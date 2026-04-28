PM procura suspeito que invadiu fazenda e matou vaca prenha
O dono da fazenda encontrou parte da cerca destruída e alguns restos da carne do animal
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) está à procura do suspeito que invadiu a Fazenda Pé de Lima, localizada na zona rural de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e matou uma vaca prenha nessa segunda-feira (27/4).
Leia Mais
De acordo com o boletim de ocorrência, o dono da fazenda, de 53 anos, informou a polícia que, no decorrer da noite, alguém invadiu a fazenda, danificou a cerca da residência, matou uma vaca prenha, desossou, levou a carne e deixou frações do animal (ossos e a “barrigada”) e o feto.
- Vaca criada em Minas Gerais se torna a mais cara do mundo
- Bois e vacas furtados são resgatados no interior mineiro
Não há informações sobre o paradeiro do suspeito ou se ele agiu em conjunto com outras pessoas. As investigações da PMMG seguem em andamento.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima