Carro bate em vaca, capota, deixa dois feridos e animal morto em MG
Colisão contra animal na pista arremessa veículo em despenhadeiro de 20 metros no Vale do Jequitinhonha. Duas vítimas foram socorridas ao hospital regional
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Um carro atingiu uma vaca que estava solta na rodovia MGC-342, capotou e deixou duas pessoas feridas, uma delas grave, tendo também matado o animal, na noite deste sábado (25/4), por volta das 19h, em Araçuaí no Vale do Rio Jequitinhonha.
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O impacto resultou na queda do veículo em uma ribanceira de 20 metros, colocando em risco a vida dos ocupantes: um homem, que sofreu escoriações, e uma mulher, que ficou retida no interior do carro com ferimentos graves.
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O local da ocorrência fica próximo ao acesso para Coronel Murta. Após atingir o animal, o condutor perdeu o controle da direção, o que fez o veículo sair da pista e despencar pelo declive acentuado.
A vegetação densa e a profundidade da ribanceira dificultaram o acesso ao veículo pelas equipes de socorro, mas o motorista conseguiu sair do automóvel pelo lado esquerdo antes da chegada do socorro.
A passageira, no entanto, permaneceu presa às ferragens devido à deformação da estrutura do carro após o capotamento.
Como foi feito o resgate?
Para realizar o resgate, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) precisou descer com uma equipe de socorro pela ribanceira e através da mata até chegar ao veículo.
Além do acesso, foi necessário cuidados para descer transportando os equipamentos de socorro pesados e também os apetrechos de cuidados para a vítima.
Para remover a mulher de dentro do veículo foi necessário utilizar equipamentos de desencarceramento, cortando partes específicas da lataria para liberar a vítima com segurança.
A mulher apresentava um quadro de traumatismo cranioencefálico e, embora estivesse consciente, demonstrava sinais de confusão mental.
O trabalho dos militares focou na estabilização da coluna cervical e na retirada cuidadosa da passageira para evitar o agravamento das lesões.
Após a extração, as duas vítimas receberam atendimento pré-hospitalar imediato. A Unidade de Suporte Avançado (USA 01) do SAMU foi acionada para realizar o transporte prioritário até o Hospital Pronto-Socorro de Araçuaí.
Enquanto a equipe médica monitorava os sinais vitais da passageira ferida, o condutor também foi encaminhado para avaliação clínica devido ao impacto sofrido durante a queda.
A segurança da via e o gerenciamento dos destroços ficaram sob responsabilidade de diferentes guarnições e da Polícia Militar Rodoviária.
“Uma guarnição realizou a limpeza da pista e a remoção do animal da via de rolamento, com o objetivo de prevenir novos acidentes”, informou o CBMMG.
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A rodovia permaneceu sinalizada durante toda a operação para evitar novas colisões, já que a visibilidade no trecho é reduzida durante o período noturno.
Procedimentos de segurança e socorro
- Horário da ocorrência: por volta das 19h de sábado
- Atendimento médico inicial: realizado pela Unidade de Suporte Avançado (USA 01)
- Resgate técnico: uso de desencarcerador para retirada de vítima das ferragens
- Hospital de destino: Pronto-Socorro de Araçuaí
- Limpeza da pista: remoção do animal e de destroços para liberar o tráfego
Prevenção e cuidados em rodovias
- Redução de velocidade: essencial em trechos com sinalização de animais na pista
- Visibilidade noturna: atenção redobrada devido à baixa iluminação em rodovias estaduais
- Cuidado em pistas sinuosas: manutenção da distância de segurança e velocidade regular para evitar saídas de pista
- Presença de animais: atenção constante nas margens da rodovia em áreas rurais
- Equipamentos de segurança: uso indispensável do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo