Carro bate em vaca, capota, deixa dois feridos e animal morto em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um carro atingiu uma vaca que estava solta na rodovia MGC-342, capotou e deixou duas pessoas feridas, uma delas grave, tendo também matado o animal, na noite deste sábado (25/4), por volta das 19h, em Araçuaí no Vale do Rio Jequitinhonha.

O impacto resultou na queda do veículo em uma ribanceira de 20 metros, colocando em risco a vida dos ocupantes: um homem, que sofreu escoriações, e uma mulher, que ficou retida no interior do carro com ferimentos graves.

O local da ocorrência fica próximo ao acesso para Coronel Murta. Após atingir o animal, o condutor perdeu o controle da direção, o que fez o veículo sair da pista e despencar pelo declive acentuado.

A vegetação densa e a profundidade da ribanceira dificultaram o acesso ao veículo pelas equipes de socorro, mas o motorista conseguiu sair do automóvel pelo lado esquerdo antes da chegada do socorro.

A passageira, no entanto, permaneceu presa às ferragens devido à deformação da estrutura do carro após o capotamento.

Como foi feito o resgate?

Para realizar o resgate, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) precisou descer com uma equipe de socorro pela ribanceira e através da mata até chegar ao veículo.

Além do acesso, foi necessário cuidados para descer transportando os equipamentos de socorro pesados e também os apetrechos de cuidados para a vítima.

Para remover a mulher de dentro do veículo foi necessário utilizar equipamentos de desencarceramento, cortando partes específicas da lataria para liberar a vítima com segurança.

A mulher apresentava um quadro de traumatismo cranioencefálico e, embora estivesse consciente, demonstrava sinais de confusão mental.

O trabalho dos militares focou na estabilização da coluna cervical e na retirada cuidadosa da passageira para evitar o agravamento das lesões.

Após a extração, as duas vítimas receberam atendimento pré-hospitalar imediato. A Unidade de Suporte Avançado (USA 01) do SAMU foi acionada para realizar o transporte prioritário até o Hospital Pronto-Socorro de Araçuaí.

Enquanto a equipe médica monitorava os sinais vitais da passageira ferida, o condutor também foi encaminhado para avaliação clínica devido ao impacto sofrido durante a queda.

A segurança da via e o gerenciamento dos destroços ficaram sob responsabilidade de diferentes guarnições e da Polícia Militar Rodoviária.

“Uma guarnição realizou a limpeza da pista e a remoção do animal da via de rolamento, com o objetivo de prevenir novos acidentes”, informou o CBMMG.

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A rodovia permaneceu sinalizada durante toda a operação para evitar novas colisões, já que a visibilidade no trecho é reduzida durante o período noturno.

Procedimentos de segurança e socorro

Horário da ocorrência: por volta das 19h de sábado

por volta das 19h de sábado Atendimento médico inicial: realizado pela Unidade de Suporte Avançado (USA 01)

realizado pela Unidade de Suporte Avançado (USA 01) Resgate técnico: uso de desencarcerador para retirada de vítima das ferragens

uso de desencarcerador para retirada de vítima das ferragens Hospital de destino: Pronto-Socorro de Araçuaí

Pronto-Socorro de Araçuaí Limpeza da pista: remoção do animal e de destroços para liberar o tráfego



Prevenção e cuidados em rodovias

Redução de velocidade: essencial em trechos com sinalização de animais na pista

essencial em trechos com sinalização de animais na pista Visibilidade noturna: atenção redobrada devido à baixa iluminação em rodovias estaduais

atenção redobrada devido à baixa iluminação em rodovias estaduais Cuidado em pistas sinuosas: manutenção da distância de segurança e velocidade regular para evitar saídas de pista

manutenção da distância de segurança e velocidade regular para evitar saídas de pista Presença de animais: atenção constante nas margens da rodovia em áreas rurais

atenção constante nas margens da rodovia em áreas rurais Equipamentos de segurança: uso indispensável do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo



