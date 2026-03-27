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Cultura red pill: entenda o fenômeno digital que tomou as redes

Surgido em comunidades online, o termo ganhou força com algoritmos e virou um fenômeno viral, acendendo um alerta sobre conteúdos polarizados

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
27/03/2026 14:40 - atualizado em 27/03/2026 14:40

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Cultura red pill: entenda o fenômeno digital que tomou as redes
A pílula vermelha, símbolo de uma suposta verdade incômoda, é o cerne de discussões online e comunidades digitais crédito: Freepik

O termo "red pill" (pílula vermelha) tornou-se onipresente em discussões on-line, mas sua origem e significado evoluíram drasticamente desde sua primeira aparição.

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O que começou como uma metáfora em um filme de ficção científica transformou-se no pilar de diversas comunidades digitais e um símbolo de visões de mundo polarizadas.

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Origem em 'The matrix' e apropriação on-line

A expressão nasceu no filme “The matrix” (1999). Na cena icônica, o protagonista Neo deve escolher entre duas pílulas: a azul, que o manteria em uma ignorância confortável dentro de uma realidade simulada, e a vermelha, que revelaria a verdade dura e desconfortável sobre o mundo. "Tomar a pílula vermelha" virou sinônimo de despertar para uma suposta verdade oculta que o sistema esconde.

O termo foi apropriado por fóruns e comunidades online, especialmente dentro da chamada "manosfera" (manosphere). Nesse contexto, a "verdade" revelada pela red pill seria a de que a sociedade contemporânea é fundamentalmente tendenciosa contra os homens, em grande parte devido à influência do feminismo. Para seus adeptos, "ser red pillado" significa abandonar as ilusões sociais e compreender a "verdadeira" natureza das relações de gênero.

A força dos algoritmos e o fenômeno no Brasil

A disseminação da cultura red pill foi massivamente impulsionada por plataformas de vídeo. O YouTube, e mais recentemente formatos de vídeos curtos como TikTok e Reels, tornaram-se os principais vetores para esse conteúdo. Os algoritmos de recomendação desempenham um papel crucial nesse processo, criando "bolhas digitais" que expõem os usuários a conteúdos cada vez mais extremos sobre o mesmo tema, reforçando suas crenças e dificultando o contato com perspectivas diferentes.

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No Brasil, o fenômeno ganhou força principalmente a partir da década de 2010, alinhado a um crescimento de discursos conservadores e antifeministas no ambiente digital. Influenciadores adaptaram os conceitos da manosfera para o público local, acumulando milhões de visualizações e transformando a cultura red pill em um fenômeno viral que acende um alerta sobre a radicalização e a polarização nas redes sociais.

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