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Clarice Falcão diz que se arrepende de vídeos do Porta dos Fundos

Atriz participou do canal de humor entre 2012 e 2015. Declaração foi dada no podcast 'Por Trás da Porta', de João Vicente de Castro

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VB
Victoria Borges
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Victoria Borges
Repórter
07/05/2026 20:21

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Clarice Falcão
Clarice Falcão crédito: Pedro Pinho/Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clarice Falcão afirmou que se arrepende de alguns vídeos feitos durante sua passagem pelo Porta dos Fundos e avaliou que parte do conteúdo produzido no início do canal "envelheceu mal".

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A declaração foi dada no podcast "Por Trás da Porta", apresentado por João Vicente de Castro. Integrante da formação original do grupo, Clarice participou do projeto entre 2012 e 2015.

"O tempo passou e tem coisas que ficaram velhas, que envelheceram. Não fomos só nós", comentou a atriz durante a conversa.

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Entre os exemplos citados, ela mencionou um esquete com Gigante Leo, ator com nanismo. Ao rever o vídeo, Clarice reagiu: "Gente, é muito pior do que eu lembrava. Muito, muito pior do que eu lembrava. E olha que eu já lembrava como sendo ruim".

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Durante o episódio, João Vicente revelou que o canal chegou a ser processado pelo conteúdo. "Fomos processados, com razão", afirmou. Surpresa, Clarice perguntou se o grupo havia perdido a ação. Após ouvir que o processo foi vencido pelo canal, respondeu: "Sem razão!".

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