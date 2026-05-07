Cantora Bonnie Tyler passa por cirurgia de emergência

A cantora Bonnie Tyler, conhecida pelo sucesso "Total Eclipse of a Heart", passou por uma cirurgia de emergência. A informação foi publicada no site da artista.

Segundo a nota, Tyler foi levada a um hospital às pressas para fazer uma cirurgia no intestino. A cantora está em coma induzido, afirma o "The Guardian".

"Sabemos que toda a sua família, amigos e fãs ficarão preocupados com esta notícia e desejarão a ela uma recuperação completa e rápida", diz a publicação. O episódio aconteceu em Faro, cidade portuguesa onde Tyler tem residência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cantora ficou famosa também por causa das músicas "Holding out for a Hero" e "It's a Heartache". Seu auge de popularidade aconteceu nos anos 1980. Atualmente está em turnê e o próximo show está marcado para o dia 22 de maio, em Malta