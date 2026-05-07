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Cantora Bonnie Tyler passa por cirurgia de emergência

Conhecida pelo sucesso "Total Eclipse of a Heart", Tyler está internada e em coma induzido em Faro, cidade portuguesa onde mora

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Repórter
07/05/2026 19:41

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Nascida no País de Gales, recebeu honraria do Rei Charles III com o título de membro da Ordem do Império Britânico em 2023
Nascida no País de Gales, recebeu honraria do Rei Charles III com o título de membro da Ordem do Império Britânico em 2023 crédito: Reprodução/Bonnie Tyler News

A cantora Bonnie Tyler, conhecida pelo sucesso "Total Eclipse of a Heart", passou por uma cirurgia de emergência. A informação foi publicada no site da artista.

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Segundo a nota, Tyler foi levada a um hospital às pressas para fazer uma cirurgia no intestino. A cantora está em coma induzido, afirma o "The Guardian". 

"Sabemos que toda a sua família, amigos e fãs ficarão preocupados com esta notícia e desejarão a ela uma recuperação completa e rápida", diz a publicação. O episódio aconteceu em Faro, cidade portuguesa onde Tyler tem residência.

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A cantora ficou famosa também por causa das músicas "Holding out for a Hero" e "It's a Heartache". Seu auge de popularidade aconteceu nos anos 1980. Atualmente está em turnê e o próximo show está marcado para o dia 22 de maio, em Malta

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