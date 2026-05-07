Casa do Patrão ganha novo participante após desistência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record anunciou que "Casa do Patrão" ganhou um novo participante nesta quarta-feira (6/5), após a desistência de Jovan. A entrada aconteceu de surpresa durante a festa exibida ao vivo no reality, que a emissora e o Disney+ transmitem a partir das 22h30.

a apresentação do João Pedro, o "JP", que vai entrar na Casa do Patrão agora na festa em substituição ao Jovan, que desistiu. #CasaDoPatrão #FestaNaCasa pic.twitter.com/NwJyL3ue07 — nico na #CasaDoPatrão (antigo @ntvnasredes) (@feeddonico) May 7, 2026





Segundo a produção, o novo morador já estava inscrito no programa e aguardava uma oportunidade para entrar no reality. A chegada aconteceu durante a festa temática circense da noite.

A emissora também indicou que a novidade deve mexer com a dinâmica do jogo, em meio às alianças e conflitos já formados nas últimas semanas.

Nos últimos dias, Boninho chegou a provocar o público nas redes sociais ao perguntar se os fãs gostariam da entrada de um ator para "tocar o terror" no reality. A publicação gerou especulações sobre nomes como Theo Becker, Dado Dolabella e André Gonçalves.

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Apesar disso, a produção afirmou que a vaga não será ocupada por um ator neste momento, mas disse acompanhar as sugestões do público nas redes sociais.