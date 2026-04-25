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Privilégios, obrigações e até ‘VAR’: veja as dinâmicas da ‘Casa do Patrão’, novo reality comandado por Boninho
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O projeto será produzido por Boninho — conhecido por ter comandado o Big Brother Brasil ao longo de 24 edições — e simboliza um marco na sua trajetória, afinal será seu primeiro trabalho autoral e independente após encerrar seu vínculo de décadas com a TV Globo no fim de 2024. A programação semanal do novo reality inclui atividades fixas que influenciam diretamente o rumo da disputa. Foto: Reproduc?a?o/X
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Aos domingos e quartas-feiras ocorrem as festas, enquanto as segundas-feiras são reservadas para provas. Na terça-feira acontece a formação da chamada “reta”, quando o patrão indica um participante e define quem poderá ser votado pela casa. Um terceiro será definido por quem conquista o "Poder do Voto". O público decide quem permanece no jogo. As eliminações ficam para as quintas-feiras, e às sextas-feiras entra em cena o "VAR", quadro que revela estratégias e articulações mantidas em segredo pe Foto: Reproduc?a?o/Record
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A dinâmica sempre irá girar em torno da figura do "patrão", líder responsável por distribuir obrigações e privilégios, o que promete acirrar os ânimos e as estratégias de sobrevivência. A proposta aposta especialmente nas tensões do cotidiano dentro do confinamento e na forma como os participantes lidam com regras, responsabilidades e privilégios. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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A apresentação ficará a cargo do humorista Leandro Hassum. O anúncio foi feito no dia 16 de abril pela emissora e pela plataforma Disney+, que também irá transmitir o reality 24 horas por dia. Segundo o comunicado, sua escolha se deu graças à "capacidade de observar o cotidiano, sempre com um olhar popular e bem-humorado para as relações humanas". Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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Os nomes dos 18 participantes já foram divulgados durante a programação da emissora no dia 23 de abril, aumentando a expectativa em torno da estreia. Uma curiosidade é que o nome "Casa do Patrão" faz referência ao ex-apresentador Silvio Santos, que era carinhosamente chamado de “patrão” nos corredores do SBT. Foto: Divulgac?a?o/Record