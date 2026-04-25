Privilégios, obrigações e até ‘VAR’: veja as dinâmicas da ‘Casa do Patrão’, novo reality comandado por Boninho

Aos domingos e quartas-feiras ocorrem as festas, enquanto as segundas-feiras são reservadas para provas. Na terça-feira acontece a formação da chamada “reta”, quando o patrão indica um participante e define quem poderá ser votado pela casa. Um terceiro será definido por quem conquista o "Poder do Voto". O público decide quem permanece no jogo. As eliminações ficam para as quintas-feiras, e às sextas-feiras entra em cena o "VAR", quadro que revela estratégias e articulações mantidas em segredo pe Foto: Reproduc?a?o/Record