O mercado de influência: quanto ganha um ex-participante de reality
A visibilidade gerada por programas de TV pode render contratos milionários; entenda como funciona o modelo de negócio dos influenciadores digitais
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A participação em um reality show pode ser apenas o começo de uma carreira lucrativa. Ex-participantes transformam a visibilidade de poucos meses na TV em um negócio digital que movimenta milhões, convertendo seguidores em um ativo valioso. O holofote da televisão serve como um grande impulsionador, mas o trabalho real começa quando as câmeras se desligam.
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O modelo de negócio se baseia no chamado “capital de imagem”. Logo após deixarem o confinamento, os ex-integrantes mais populares capitalizam o interesse do público. A moeda de troca é a audiência, e as redes sociais se tornam o principal palco para contratos publicitários, eventos e parcerias com grandes marcas.
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Como funciona a monetização
A principal fonte de renda vem da publicidade em redes sociais, como Instagram e TikTok. É importante ressaltar que os valores são estimativas e variam significativamente conforme o período, o nicho, a popularidade e o poder de negociação de cada influenciador. Os formatos mais comuns de monetização incluem:
Publicidade direta: um único post patrocinado no feed ou uma sequência de stories pode render de R$ 5 mil a mais de R$ 100 mil para os nomes mais requisitados. Marcas de cosméticos, moda, aplicativos e bebidas estão entre as que mais investem.
Contratos de longo prazo: algumas empresas fecham parcerias de meses ou até anos, transformando o ex-participante em embaixador da marca. Esses acordos garantem uma receita recorrente e podem incluir valores que ultrapassam os R$ 500 mil.
Presença VIP: a contratação para marcar presença em eventos, como inaugurações de lojas e festivais, é outra fonte de faturamento. O cachê para uma aparição de poucas horas pode variar entre R$ 10 mil e R$ 50 mil.
Linhas de produtos: os influenciadores com uma base de fãs mais consolidada frequentemente lançam produtos próprios, como linhas de maquiagem, roupas ou cursos online, criando uma nova e importante fonte de receita.
O que define o valor do cachê?
O número de seguidores é apenas o ponto de partida. A taxa de engajamento, que mede a interação do público com as publicações, é o verdadeiro termômetro para as marcas. Um perfil com 1 milhão de seguidores engajados pode ser mais valioso do que um com 5 milhões de seguidores passivos.
A imagem pública construída durante e após o programa também é decisiva. Perfis polêmicos frequentemente geram alto engajamento, o que atrai marcas que buscam visibilidade e posicionamento forte. Manter a relevância exige uma estratégia de conteúdo bem definida e, na maioria dos casos, uma equipe profissional para gerenciar a carreira.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.