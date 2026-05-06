Leandro Hassum é alvo de críticas após estreia como apresentador de “Casa do Patrão”

A "Casa do Patrão" estreou com 5 pontos de audiência na Record, mas perdeu força ao longo da primeira semana de exibição e fechou com média de 3,7 pontos em São Paulo. A atração acumulou derrotas para o SBT e ocupou diversas vezes o terceiro lugar na audiência. O formato mostra a escolha semanal de um “patrão”, que define aliados para viver em melhores condições, enquanto os demais participantes assumem tarefas domésticas mais pesadas. Foto: Divulgação