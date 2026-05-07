Chico Felitti lança podcast sobre ex-síndica do Edifício JK, em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O jornalista Chico Felitti lançou o podcast “A síndica”, nova produção investigativa que mergulha em histórias de tensão, poder e convivência no icônico Edifício JK, um dos maiores complexos residenciais do país. O primeiro episódio estreou nas plataformas de áudio nessa quarta-feira (6/5), com mais de 1h de duração.

Dividido em cinco episódios semanais, o podcast acompanha a trajetória de Maria Lima das Graças, conhecida como a síndica "perpétua" do Edifício JK em Belo Horizonte, que permaneceu 42 anos no comando do condomínio e se tornou uma figura controversa na sociedade mineira. Localizado na Região Central de BH, o Edifício JK foi projetado por Oscar Niemeyer e conta com quase mil apartamentos e 3 mil habitantes. Em 2022, o condomínio foi tombado pela Prefeitura da capital como patrimônio cultural.

A série explora relatos de assembleias tumultuadas, disputas entre moradores e decisões consideradas arbitrárias, em uma narrativa que mistura suspense, humor e conflitos reais do cotidiano condominial. A apuração levou três anos para compreender um pouco mais sobre a história da síndica, que morreu em 14 de março de 2026. Felitti retoma o estilo investigativo que marcou trabalhos anteriores como “A mulher da casa abandonada”, “O ateliê” e “O síndico”.

Segundo o jornalista, o ambiente dos condomínios concentra tensões sociais capazes de revelar disputas de convivência e poder. “O condomínio é um espaço onde as diferenças precisam coexistir na prática. São decisões coletivas, interesses divergentes e pouco espaço para mediação. Isso naturalmente gera histórias intensas”, afirma Felitti.

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“A Síndica” dá continuidade à colaboração iniciada em 2025 com o podcast “O Síndico” e busca ampliar o debate sobre gestão condominial, conflitos urbanos e relações de convivência em grandes centros residenciais. O podcast estará disponível às quartas-feiras nas principais plataformas de áudio.