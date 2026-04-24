Podcast brasileiro ‘Não inviabilize’ é o 12º mais ouvido no mundo
Criado com celular e R$ 100, podcast de Déia Freitas se tornou o único brasileiro entre os 20 mais ouvidos da história da plataforma
O Spotify divulgou a lista dos 20 podcasts mais reproduzidos de todos os tempos, e o brasileiro “Não inviabilize" aparece na 12ª posição, como o único representante do país no ranking global. O serviço de streaming também publicou quais artistas, álbuns e músicas fizeram a história da plataforma (veja a lista completa abaixo).
Criado e apresentado por Déia Freitas, o “Não inviabilize” nasceu de forma independente e com recursos mínimos: um celular, uma caixa de papelão improvisada como estúdio e um investimento inicial de apenas R$ 100. A ideia surgiu incentivada por uma amiga, pouco antes da pandemia, e rapidamente encontrou público ao apostar em histórias reais enviadas por ouvintes.
Psicóloga de formação, embora nunca tenha exercido a profissão, Déia trouxe ao podcast um olhar atento para conflitos humanos, relações e situações inusitadas. A própria apresentadora faz a curadoria dos relatos e conduz os episódios, que misturam humor, drama e reflexão.
O crescimento foi acelerado. Em poucos anos, o “Não inviabilize” ultrapassou centenas de milhões de reproduções e se consolidou como um dos principais fenômenos do áudio digital no Brasil. Dividido em quadros, o podcast aborda desde histórias de relacionamentos até experiências sobrenaturais, gafes e dilemas morais, diversidade que amplia o alcance entre diferentes perfis de ouvintes.
Com a expansão da audiência, o projeto deixou de ser caseiro e passou a operar de forma estruturada, com equipe ampliada e profissionalização da produção. O movimento acompanha uma tendência mais ampla no mercado brasileiro, em que o podcast ganha espaço não apenas como formato cultural, mas também como produto econômico relevante.
No ranking divulgado pelo Spotify, o programa brasileiro aparece ao lado de gigantes internacionais, como “The Joe Rogan experience”, “Crime junkie” e “Armchair expert”, além de outros títulos consolidados. Veja a lista dos mais ouvidos no Spotify.
Podcasts mais reproduzidos de todos os tempos no Spotify:
- The Joe Rogan Experience
- Gemischtes Hack
- Crime Junkie
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Last Podcast On The Left
- The Daily
- Fest & Flauschig
- Morbid
- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
- Relatos de la Noche
- Call Her Daddy
- Não Inviabilize
- Pardon My Take
- Distractible
- La Cotorrisa
- Dateline NBC
- Mordlust
- Baywatch Berlin
- Hobbylos
- Killer Stories with Harvey Guillén
Músicas mais ouvidas de todos os tempos
- “Blinding Lights” de The Weeknd
- “Shape of You” de Ed Sheeran
- “Sweater Weather” por The Neighbourhood
- “Starboy” de The Weeknd e Daft Punk
- “As It Was” de Harry Styles
- “Someone You Loved” de Lewis Capaldi
- "Sunflower" (do filme "Homem-Aranha: No Aranhaverso"), de Post Malone e Swae Lee
- “One Dance”, de Drake, Wizkid e Kyla
- “Perfect”, de Ed Sheeran
- “Stay”, de Kid Laroi e Justin Bieber
- “Believer” da banda Imagine Dragons
- “I Wanna Be Yours”, da banda Arctic Monkeys
- “Ondas de Calor”, por Glass Animals
- “Lovely (com Khalid)”, de Billie Eilish e Khalid
- “Yellow”, do Coldplay
- “A Noite em que Nos Conhecemos”, de Lord Huron
- “Closer”, de Chainsmokers e Halsey
- “Birds of a Feather”, de Billie Eilish
- “Riptide”, de Vance Joy
- “Die With a Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars
Artistas mais ouvidos de todos os tempos
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
- The Weeknd
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Billie Eilish
- Eminem
- Kanye West
- Travis Scott
- BTS
- Post Malone
- Bruno Mars
- J Balvin
- Rihanna
- Coldplay
- Kendrick Lamar
- Future
- Juice WRLD
Álbuns mais ouvidos de todos os tempos
- "Un Verano Sin Ti" — Bad Bunny
- "Starboy" — The Weeknd
- "÷ (Deluxe)" — Ed Sheeran
- "SOUR" — Olivia Rodrigo
- "After Hours" — The Weeknd
- "SOS" — SZA
- "Hollywood’s Bleeding" — Post Malone
- "Lover" — Taylor Swift
- "AM" — Arctic Monkeys
- "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" — Billie Eilish
- "Future Nostalgia" — Dua Lipa
- "beerbongs & bentleys" — Post Malone
- "?" — XXXTENTACION
- "MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)" — KAROL G
- "YHLQMDLG" — Bad Bunny
- "Doo-Wops & Hooligans" — Bruno Mars
- "Views" — Drake
- "Midnights" — Taylor Swift
- "Scorpion" — Drake
- "Beauty Behind The Madness" — The Weeknd
Audiobooks mais ouvidos de todos os tempos
- Corte de Espinhos e Rosas — A Court of Thorns and Roses
- A Sociedade do Anel — The Fellowship of the Ring
- Quarta Asa — Fourth Wing
- Estou feliz que minha mãe morreu — I'm Glad My Mom Died
- Corte de Névoae Fúria — A Court of Mist and Fury
- Apagão — Lights Out
- Corte de Asas e Ruína — A Court of Wings and Ruin
- As 48 Leis do Poder — The 48 Laws of Power
- A Empregada — The Housemaid
- Chama de Ferro — Iron Flame
- A Mulher em Mim — The Woman in Me
- A Guerra dos Tronos — A Game of Thrones
- Quebrando o Gelo — Icebreaker
- É Assim que Acaba — It Ends with Us
- Os Sete Maridos de Evelyn Hugo — The Seven Husbands of Evelyn Hugo
- Corte de Chamas Prateadas — A Court of Silver Flames
- A Sutil Arte de Ligar o Fda-se* — The Subtle Art of Not Giving a F*ck
- O Namorado — The Boyfriend
- Sapiens: Uma Breve História da Humanidade — Sapiens
- Uma História Engraçada — Funny Story