Podcast brasileiro ‘Não inviabilize’ é o 12º mais ouvido no mundo

Criado com celular e R$ 100, podcast de Déia Freitas se tornou o único brasileiro entre os 20 mais ouvidos da história da plataforma

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/04/2026 12:57

Podcast 'Não iniviabilize', da brasileira Déia Freitas, está entre os mais ouvidos do mundo
Podcast 'Não iniviabilize', da brasileira Déia Freitas, está entre os mais ouvidos do mundo crédito: Reprodução

O Spotify divulgou a lista dos 20 podcasts mais reproduzidos de todos os tempos, e o brasileiro “Não inviabilize" aparece na 12ª posição, como o único representante do país no ranking global. O serviço de streaming também publicou quais artistas, álbuns e músicas fizeram a história da plataforma (veja a lista completa abaixo).

Criado e apresentado por Déia Freitas, o “Não inviabilize” nasceu de forma independente e com recursos mínimos: um celular, uma caixa de papelão improvisada como estúdio e um investimento inicial de apenas R$ 100. A ideia surgiu incentivada por uma amiga, pouco antes da pandemia, e rapidamente encontrou público ao apostar em histórias reais enviadas por ouvintes.

Psicóloga de formação, embora nunca tenha exercido a profissão, Déia trouxe ao podcast um olhar atento para conflitos humanos, relações e situações inusitadas. A própria apresentadora faz a curadoria dos relatos e conduz os episódios, que misturam humor, drama e reflexão.

O crescimento foi acelerado. Em poucos anos, o “Não inviabilize” ultrapassou centenas de milhões de reproduções e se consolidou como um dos principais fenômenos do áudio digital no Brasil. Dividido em quadros, o podcast aborda desde histórias de relacionamentos até experiências sobrenaturais, gafes e dilemas morais, diversidade que amplia o alcance entre diferentes perfis de ouvintes.

Com a expansão da audiência, o projeto deixou de ser caseiro e passou a operar de forma estruturada, com equipe ampliada e profissionalização da produção. O movimento acompanha uma tendência mais ampla no mercado brasileiro, em que o podcast ganha espaço não apenas como formato cultural, mas também como produto econômico relevante.

No ranking divulgado pelo Spotify, o programa brasileiro aparece ao lado de gigantes internacionais, como “The Joe Rogan experience”, “Crime junkie” e “Armchair expert”, além de outros títulos consolidados. Veja a lista dos mais ouvidos no Spotify.

 

Podcasts mais reproduzidos de todos os tempos no Spotify:

  1. The Joe Rogan Experience
  2. Gemischtes Hack
  3. Crime Junkie
  4. Armchair Expert with Dax Shepard
  5. Last Podcast On The Left
  6. The Daily
  7. Fest & Flauschig
  8. Morbid
  9. My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
  10. Relatos de la Noche
  11. Call Her Daddy
  12. Não Inviabilize
  13. Pardon My Take
  14. Distractible
  15. La Cotorrisa
  16. Dateline NBC
  17. Mordlust
  18. Baywatch Berlin
  19. Hobbylos
  20. Killer Stories with Harvey Guillén

 

Músicas mais ouvidas de todos os tempos

  1. “Blinding Lights” de The Weeknd
  2. “Shape of You” de Ed Sheeran
  3. “Sweater Weather” por The Neighbourhood
  4. “Starboy” de The Weeknd e Daft Punk
  5. “As It Was” de Harry Styles
  6. “Someone You Loved” de Lewis Capaldi
  7. "Sunflower" (do filme "Homem-Aranha: No Aranhaverso"), de Post Malone e Swae Lee
  8. “One Dance”, de Drake, Wizkid e Kyla
  9. “Perfect”, de Ed Sheeran
  10. “Stay”, de Kid Laroi e Justin Bieber
  11. “Believer” da banda Imagine Dragons
  12. “I Wanna Be Yours”, da banda Arctic Monkeys
  13. “Ondas de Calor”, por Glass Animals
  14. “Lovely (com Khalid)”, de Billie Eilish e Khalid
  15. “Yellow”, do Coldplay
  16. “A Noite em que Nos Conhecemos”, de Lord Huron
  17. “Closer”, de Chainsmokers e Halsey
  18. “Birds of a Feather”, de Billie Eilish
  19. “Riptide”, de Vance Joy
  20. “Die With a Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars

 

Artistas mais ouvidos de todos os tempos

  1. Taylor Swift
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Ariana Grande
  6. Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Billie Eilish
  9. Eminem
  10. Kanye West
  11. Travis Scott
  12. BTS
  13. Post Malone
  14. Bruno Mars
  15. J Balvin
  16. Rihanna
  17. Coldplay
  18. Kendrick Lamar
  19. Future
  20. Juice WRLD

 

Álbuns mais ouvidos de todos os tempos

  1. "Un Verano Sin Ti" — Bad Bunny
  2. "Starboy" — The Weeknd
  3. "÷ (Deluxe)" — Ed Sheeran
  4. "SOUR" — Olivia Rodrigo
  5. "After Hours" — The Weeknd
  6. "SOS" — SZA
  7. "Hollywood’s Bleeding" — Post Malone
  8. "Lover" — Taylor Swift
  9. "AM" — Arctic Monkeys
  10. "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" — Billie Eilish
  11. "Future Nostalgia" — Dua Lipa
  12. "beerbongs & bentleys" — Post Malone
  13. "?" — XXXTENTACION
  14. "MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)" — KAROL G
  15. "YHLQMDLG" — Bad Bunny
  16. "Doo-Wops & Hooligans" — Bruno Mars
  17. "Views" — Drake
  18. "Midnights" — Taylor Swift
  19. "Scorpion" — Drake
  20. "Beauty Behind The Madness" — The Weeknd

 

Audiobooks mais ouvidos de todos os tempos

  1. Corte de Espinhos e Rosas — A Court of Thorns and Roses
  2. A Sociedade do Anel — The Fellowship of the Ring
  3. Quarta Asa — Fourth Wing
  4. Estou feliz que minha mãe morreu — I'm Glad My Mom Died
  5. Corte de Névoae Fúria — A Court of Mist and Fury
  6. Apagão — Lights Out
  7. Corte de Asas e Ruína — A Court of Wings and Ruin
  8. As 48 Leis do Poder — The 48 Laws of Power
  9. A Empregada — The Housemaid
  10. Chama de Ferro — Iron Flame
  11. A Mulher em Mim — The Woman in Me
  12. A Guerra dos Tronos — A Game of Thrones
  13. Quebrando o Gelo — Icebreaker
  14. É Assim que Acaba — It Ends with Us
  15. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo — The Seven Husbands of Evelyn Hugo
  16. Corte de Chamas Prateadas — A Court of Silver Flames
  17. A Sutil Arte de Ligar o Fda-se* — The Subtle Art of Not Giving a F*ck
  18. O Namorado — The Boyfriend
  19. Sapiens: Uma Breve História da Humanidade — Sapiens
  20. Uma História Engraçada — Funny Story

