Spotify lança controle para desativar vídeos e personalizar experiência
Plataforma agora permite remover vídeos e Canvas para focar no áudio; saiba como ativar a nova função para você e para membros do Plano Família
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O Spotify lançou novos controles de vídeo que permitem aos usuários desativar conteúdos visuais, como vídeos em músicas e podcasts. A função também inclui a opção de remover os visuais em loop do Canvas, focando a experiência apenas no áudio.
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A novidade está disponível para assinantes dos planos Premium e Free. Segundo a empresa, a medida reforça o compromisso de oferecer uma experiência personalizada, já que o vídeo é visto como um complemento ao conteúdo principal, e não o foco.
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Embora mais de 70% dos usuários do Spotify afirmem que mais conteúdo em vídeo melhoraria sua experiência, a plataforma reconhece que nem todos desejam o mesmo. Por isso, a decisão de colocar o controle diretamente nas mãos de quem ouve.
Como desativar os vídeos
Usuários podem ativar ou acessar as configurações e desativar o conteúdo em vídeo. Uma vez definidas, as preferências são aplicadas em todas as plataformas e dispositivos onde o Spotify é utilizado, garantindo uma experiência consistente.
Administradores do Plano Família também podem acessar esses controles e aplicá-los para todos os membros do plano. A funcionalidade expande o que já era oferecido com as contas monitoradas, permitindo um gerenciamento centralizado da experiência de todos os usuários vinculados à assinatura.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.