Spotify lança controle para desativar vídeos e personalizar experiência

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Spotify lançou novos controles de vídeo que permitem aos usuários desativar conteúdos visuais, como vídeos em músicas e podcasts. A função também inclui a opção de remover os visuais em loop do Canvas, focando a experiência apenas no áudio.

A novidade está disponível para assinantes dos planos Premium e Free. Segundo a empresa, a medida reforça o compromisso de oferecer uma experiência personalizada, já que o vídeo é visto como um complemento ao conteúdo principal, e não o foco.

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Embora mais de 70% dos usuários do Spotify afirmem que mais conteúdo em vídeo melhoraria sua experiência, a plataforma reconhece que nem todos desejam o mesmo. Por isso, a decisão de colocar o controle diretamente nas mãos de quem ouve.

Como desativar os vídeos

Usuários podem ativar ou acessar as configurações e desativar o conteúdo em vídeo. Uma vez definidas, as preferências são aplicadas em todas as plataformas e dispositivos onde o Spotify é utilizado, garantindo uma experiência consistente.

Administradores do Plano Família também podem acessar esses controles e aplicá-los para todos os membros do plano. A funcionalidade expande o que já era oferecido com as contas monitoradas, permitindo um gerenciamento centralizado da experiência de todos os usuários vinculados à assinatura.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.