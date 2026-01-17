Música do grupo Menos É Mais lidera ranking nacional e se destaca no Spotify em 2025
-
A conquista marcou a primeira vez, em sete anos, que uma canção fora do sertanejo alcançou o topo da lista anual.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-143345.jpg?20260117091216" width="1114" height="626">
A conquista marcou a primeira vez, em sete anos, que uma canção fora do sertanejo alcançou o topo da lista anual.Foto: Divulgação
-
Além do primeiro lugar, o grupo também apareceu na terceira posição com “Coração Partido”, somando mais de 1,2 bilhão de reproduções combinadas entre as duas faixas ao longo do ano.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-143710.jpg?20260117091216" width="1114" height="626">
Além do primeiro lugar, o grupo também apareceu na terceira posição com “Coração Partido”, somando mais de 1,2 bilhão de reproduções combinadas entre as duas faixas ao longo do ano.Foto: Divulgação
-
O Menos É Mais também encerrou 2025 entre os principais destaques da retrospectiva do Spotify no Brasil. De acordo com dados divulgados pela plataforma, o grupo ocupou a segunda posição entre os artistas mais ouvidos do país.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-150137.jpg?20260117091216" width="1114" height="626">
O Menos É Mais também encerrou 2025 entre os principais destaques da retrospectiva do Spotify no Brasil. De acordo com dados divulgados pela plataforma, o grupo ocupou a segunda posição entre os artistas mais ouvidos do país.Foto: Divulgação
-
Além do desempenho no ranking de artistas, o Menos É Mais colocou duas músicas entre as três mais reproduzidas do Spotify em 2025. As faixas “P do Pecado”, em parceria com Simone Mendes, e “Coração Partido (Corazón Partío)” figuraram, respectivamente, na segunda e na terceira posições do ranking anual de músicas mais ouvidas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-145703.jpg?20260117091244" width="1114" height="626">
Além do desempenho no ranking de artistas, o Menos É Mais colocou duas músicas entre as três mais reproduzidas do Spotify em 2025. As faixas “P do Pecado”, em parceria com Simone Mendes, e “Coração Partido (Corazón Partío)” figuraram, respectivamente, na segunda e na terceira posições do ranking anual de músicas mais ouvidas.Foto: Reprodução Instagram
-
-
Na lista de álbuns mais reproduzidos do ano, o grupo também alcançou destaque com “Churrasquinho 3”, que apareceu como o segundo álbum mais ouvido do Brasil na plataforma em 2025.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-143519.jpg?20260117091220" width="1114" height="626">
Na lista de álbuns mais reproduzidos do ano, o grupo também alcançou destaque com “Churrasquinho 3”, que apareceu como o segundo álbum mais ouvido do Brasil na plataforma em 2025.Foto: Divulgação
-
Com presença constante nos rankings de artistas, músicas e álbuns nas principais plataformas digitais, o Menos É Mais consolidou 2025 como um dos anos de maior alcance de sua trajetória.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-144421.jpg?20260117091219" width="1114" height="626">
Com presença constante nos rankings de artistas, músicas e álbuns nas principais plataformas digitais, o Menos É Mais consolidou 2025 como um dos anos de maior alcance de sua trajetória.Foto: Divulgação
-
O Menos É Mais é um grupo de pagode fundado em 2016, em Brasília, pelos amigos Duzão, Gustavo Góes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga. Desde o início, o grupo estruturou seu repertório a partir da combinação entre regravações e composições autorais.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-145644.jpg?20260117091225" width="1114" height="626">
O Menos É Mais é um grupo de pagode fundado em 2016, em Brasília, pelos amigos Duzão, Gustavo Góes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga. Desde o início, o grupo estruturou seu repertório a partir da combinação entre regravações e composições autorais.Foto: Reprodução Instagram
-
-
Paulinho Félix responde pela condução rítmica do Menos É Mais e atua na construção das batidas que definem a identidade sonora do grupo.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Paulinho-Felix-Divulgacao.jpg?20260117091226" width="1114" height="626">
Paulinho Félix responde pela condução rítmica do Menos É Mais e atua na construção das batidas que definem a identidade sonora do grupo.Foto: Divulgação
-
Eduardo “Duzão” é o vocalista e se destaca pelo timbre marcante e pela interpretação que leva o pagode brasiliense a diferentes regiões do país.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Duzao-Divulgacao.jpg?20260117091247" width="1114" height="626">
Eduardo “Duzão” é o vocalista e se destaca pelo timbre marcante e pela interpretação que leva o pagode brasiliense a diferentes regiões do país.Foto: Divulgação
-
Gustavo Góes, percussionista do repique, exerce papel central na formação sonora do grupo e se destaca pelo carisma nas apresentações.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Gustavo-Goes-Divulgacao.jpg?20260117091225" width="1114" height="626">
Gustavo Góes, percussionista do repique, exerce papel central na formação sonora do grupo e se destaca pelo carisma nas apresentações.Foto: Divulgação
-
-
Ramon Alvarenga sustenta a base rítmica e a pulsação do Menos É Mais, com atuação essencial na dinâmica dos shows.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Ramon-Alvarenga-Divulgacao.jpg?20260117091225" width="1114" height="626">
Ramon Alvarenga sustenta a base rítmica e a pulsação do Menos É Mais, com atuação essencial na dinâmica dos shows.Foto: Divulgação
-
Em 2019, o grupo alcançou projeção nacional com a série audiovisual “Churrasquinho Menos É Mais”. Um dos medleys do projeto ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube, estabelecendo um recorde para o pagode na plataforma.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-174515.jpg?20260117091229" width="1114" height="626">
Em 2019, o grupo alcançou projeção nacional com a série audiovisual “Churrasquinho Menos É Mais”. Um dos medleys do projeto ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube, estabelecendo um recorde para o pagode na plataforma.Foto: Divulgação
-
Esse desempenho resultou na assinatura de contratos com a GH Music e com a gravadora Som Livre, ampliando a estrutura de lanÃ§amentos do grupo no mercado fonogrÃ¡fico.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-144219.jpg?20260117091230" width="1114" height="626">
Esse desempenho resultou na assinatura de contratos com a GH Music e com a gravadora Som Livre, ampliando a estrutura de lanÃ§amentos do grupo no mercado fonogrÃ¡fico.Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram
-
-
Em 2021, com o lançamento do álbum “Plano Piloto”, o Menos É Mais entrou no Top 10 dos álbuns mais ouvidos do Spotify.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-144521.jpg?20260117091250" width="1114" height="626">
Em 2021, com o lançamento do álbum “Plano Piloto”, o Menos É Mais entrou no Top 10 dos álbuns mais ouvidos do Spotify.Foto: Reprodução Instagram
-
O projeto teve como destaque a música “Lapada Dela”, em parceria com Matheus Fernandes, que alcançou o Top 3 da plataforma.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Lapada-dela.jpg?20260117091230" width="1114" height="626">
O projeto teve como destaque a música “Lapada Dela”, em parceria com Matheus Fernandes, que alcançou o Top 3 da plataforma.Foto: Divulgação
-
No mesmo período, o grupo se tornou o artista de pagode mais ouvido do Brasil, superou a marca de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e acumulou bilhões de visualizações no YouTube.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-16-144314.jpg?20260117091229" width="1114" height="626">
No mesmo período, o grupo se tornou o artista de pagode mais ouvido do Brasil, superou a marca de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e acumulou bilhões de visualizações no YouTube.Foto: Reprodução Instagram
-
-
Em 2025, o Menos É Mais lançou o álbum “Molho”, gravado em diferentes regiões do Brasil.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Grupo-Menos-e-Mais.jpg?20260117091234" width="1114" height="626">
Em 2025, o Menos É Mais lançou o álbum “Molho”, gravado em diferentes regiões do Brasil.Foto: Divulgação