Chico Felitti visita Edifício JK e confirma podcast sobre o condomínio

O jornalista Chico Felitti esteve em Belo Horizonte nesta semana e visitou o Edifício JK, prédio histórico que vem movimentando a capital mineira e as redes sociais. A construção imponente de 23 andares, localizada na Praça Raul Soares, no Centro, será o fio condutor para o novo trabalho do comunicador.

Chico é conhecido por investigar histórias curiosas e populares, e confirmou em conversa com o Estado de Minas, que irá produzir um podcast sobre o condomínio. Após a recente troca de síndicos e uma série de polêmicas e confusões envolvendo a antiga gestora, Maria Lima das Graças, o edifício voltou à pauta de moradores e turistas.

"Não foi a primeira vez que eu fui para BH. Eu já tinha feito entrevistas no último ano. Até um pouco escondidas porque o pessoal tinha muito medo. Mas acho que agora a situação mudou um pouco, né? A mídia está mais em cima e as pessoas estão falando mais abertamente", confessou o jornalista.

Apesar da confirmação, Chico Felitti falou que ainda não tem mais informações concretas sobre o projeto como, a narrativa a ser contada, nome do podcast ou datas. Por outro lado, ele destacou a história única que rodeia o condomínio, e que o motivou a mergulhar no caso.

"Eu nunca tinha cruzado com uma história nesse naipe, desse calibre de questão condominial. É um caso de quatro décadas e com muita história. É inacreditável, cada vez que eu vou para a cidade eu cruzo com mais história", afirmou ele.

O jornalista ainda destacou a boa recepção na cidade e a mudança no comportamento dos moradores. "O mineiro é muito receptivo, e acho que também é o momento que as pessoas querem falar. Eu senti uma mudança notável das primeiras entrevistas que eu fiz meses atrás ou até ano passado, para as entrevistas que eu conduzi essa semana. Já mudou, parece que tiraram um véu de medo que cobriu o prédio. Estamos, agora, em um mergulho muito grande, vamos conversar com centenas de pessoas para então entender qual recorte vamos dar", concluiu Felitti.