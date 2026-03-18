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Por Isabel Gonçalves

Poucos prédios em Belo Horizonte são tão conhecidos quanto o Edifício JK. Localizado na região da Praça Raul Soares, o conjunto de duas torres chama atenção não apenas pelo tamanho, mas também pela história.

O projeto foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer nos anos 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek. A proposta era ambiciosa, criar uma espécie de cidade vertical, reunindo moradia, comércio e serviços em um único espaço.

Décadas depois, o edifício continua sendo um símbolo da arquitetura modernista em Belo Horizonte. Mas nos últimos anos ele também ganhou destaque por outro motivo, as disputas envolvendo a gestão do condomínio.

As polêmicas que cercam o JK mostram que a vida em condomínio vai muito além de dividir elevador e portaria. Quando milhares de moradores compartilham um mesmo orçamento, decisões administrativas podem ter impacto direto no bolso de todo mundo e nem sempre de forma positiva.

O caso do Edifício JK e as controvérsias do condomínio

Além de sua importância arquitetônica, o edifício JK ganhou notoriedade por disputas envolvendo a administração do condomínio. Durante 38 anos, o prédio foi administrado pela mesma síndica, Maria Lima das Graças. A longa permanência no cargo acendeu alertas e gerou críticas de parte dos moradores, que passaram a questionar algumas decisões da gestão.

Entre os episódios mais controversos está a exigência de uma garantia financeira de R$4 milhões para quem desejasse disputar o cargo de síndico. Outro ponto que chamou atenção foi a determinação de que a taxa condominial fosse paga apenas em dinheiro vivo. Além disso, existe uma ação judicial discutindo problemas de conservação do edifício.

Situações assim levantam um alerta importante. Condomínios movimentam muito dinheiro todos os meses e, quando os moradores não acompanham o que acontece, decisões pouco transparentes podem permanecer por anos sem o devido questionamento.

Quantas pessoas moram no Edifício JK em BH?

O JK é um dos maiores conjuntos de Belo Horizonte. O complexo possui cerca de 1.100 apartamentos, além de lojas e salas comerciais nos andares inferiores e uma estação de ônibus, o Terminal JK, que também é envolto de polêmicas após ser divulgado que os ônibus de viagem deveriam pagar R$100 a cada 30 minutos parados no terminal.

Já as duas torres residenciais reúnem aproximadamente cinco mil moradores, sendo maior que algumas cidades mineiras. Essa dimensão ajuda a entender por que administrar o local é uma tarefa tão complexa. Um condomínio desse porte envolve orçamento elevado, manutenção constante e a convivência de interesses muito diferentes entre os moradores.

Quanto custa o condomínio no Edifício JK?

O valor da taxa condominial varia conforme a quantidade de cômodos do apartamento. Como o prédio possui unidades de diferentes metragens, os valores não são iguais para todos. Em média, as cobranças costumam ficar entre R$350 e R$700 por mês.

Se considerarmos esses números e o total de apartamentos, é possível estimar que o condomínio arrecade mais de meio milhão de reais por mês apenas com as contribuições dos moradores. Esse valor ainda pode ser maior quando se incluem receitas provenientes dos espaços comerciais e do terminal de ônibus que integra o complexo.

Para efeito de comparação, levantamentos da administradora Lello indicam que um prédio padrão com 64 apartamentos costuma ter despesas mensais totais de cerca de R$25 mil, o que resulta em uma taxa de R$390 por apartamento, próximo do menor valor cobrado pelo JK.

Mesmo ajustando esse cálculo para um condomínio muito maior, o volume arrecadado no JK levanta questionamentos entre moradores, especialmente diante de relatos recorrentes de elevadores quebrados, problemas de manutenção e até presença de escorpiões. Quando a arrecadação é alta e os problemas persistem, os moradores devem se perguntar: para onde vai meu dinheiro?

3 lições financeiras que o caso do JK deixa

1. Não é porque o imóvel foi pago que os gastos acabaram

A compra da casa própria é um dos maiores sonhos dos brasileiros. Mas depois do sonho realizado, vem a vida real, onde a gente entende que o custo de um apartamento vai muito além da parcela do financiamento ou do valor pago na compra.

Mesmo depois de se mudar, o morador precisa lidar com diversas despesas contínuas, como:

IPTU

condomínio

manutenção do apartamento

seguros

reformas eventuais





Esses gastos fazem parte da vida em um imóvel e precisam entrar no planejamento financeiro. Por isso, antes de decidir pela compra ou aluguel de um apartamento, vale avaliar não apenas o preço do imóvel, mas também as despesas associadas a ele.

2. Condomínio é uma mini sociedade

Um condomínio funciona, na prática, como uma pequena empresa. A maioria deles tem até CNPJ. Existe arrecadação mensal, contratos de prestação de serviços, funcionários, manutenção de estrutura e decisões financeiras coletivas.

Quando a administração é eficiente, o prédio tende a se manter valorizado e bem cuidado. Mas quando a gestão é falha ou pouco transparente, o resultado costuma vir rapidamente. É comum aparecerem taxas extras inesperadas, dívidas do condomínio, deterioração do prédio e o pior, desvalorização dos imóveis.

3. Ignorar o que acontece no condomínio pode custar caro

Em muitos prédios, as reuniões ficam vazias e poucos moradores acompanham as decisões administrativas. Esse desinteresse abre espaço para problemas.

Quando ninguém verifica as contas ou questiona decisões, gastos mal explicados e regras estranhas podem se tornar comuns. Mudanças na forma de cobrança, exigências fora do padrão ou dificuldades para participação dos moradores são sinais que merecem atenção.

A taxa de condomínio pode parecer apenas mais uma conta mensal, mas na prática ela é um dinheiro saindo do seu bolso para financiar decisões coletivas. E você precisa fazer parte dessas decisões.

Conclusão: no condomínio, a responsabilidade também é sua

O caso do Edifício JK mostra que morar em condomínio envolve mais do que dividir paredes e elevadores. Significa compartilhar decisões financeiras com muitas outras pessoas.

Quando moradores se afastam das discussões e deixam de acompanhar a gestão, o espaço para decisões questionáveis aumenta. Problemas administrativos podem durar anos enquanto as contribuições mensais continuam sendo pagas normalmente.

Por isso, antes de comprar ou alugar um apartamento, vale investigar o histórico do prédio, conversar com moradores e entender como funciona a administração do condomínio. E depois de se mudar, o cuidado continua.

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Participar de assembleias, acompanhar as contas e questionar decisões quando necessário também faz parte da educação financeira. E se aparecer algum “síndico perpétuo” com regras entranhas, denuncie. Seu dinheiro deve ser bem gasto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.