'O ateliê': internet comemora novo podcast investigativo

Bastou apenas um episódio do podcast "O ateliê" para que a internet entrasse em polvorosa. A série em áudio aborda a denúncia a uma tradicional escola de artes que existe há mais de 20 anos. Segundo ex-alunos do local, atrás da fachada das obras e pinturas existe uma seita com violência física, verbal e sexual.

Além de uma história investigativa, o podcast "O ateliê" tem outra razão para cair no gosto do público: ele é comandado pelo jornalista Chico Felitti, criador do programa de áudio "A mulher da casa abandonada", e produzido e co-apresentado pela jornalista Beatriz Trevisan.

O cenário dessa investigação é Higienópolis, um dos bairros mais nobres de São Paulo. E a narrativa é conduzida a partir de uma denúncia da pintora Mirela Cabral, uma jovem artista promissora que quebrou o silêncio sobre o “método de ensino” extremamente violento do Ateliê do Centro. Ao todo, serão ouvidos 20 alunos da escola de artes. Todos eles relataram terem sofrido algum tipo de abuso.

Nas redes sociais, já existem teorias que comprovem a existência de uma seita, bem como outros fãs que se dizem viciados no novo trabalho de Chico Felitti e muitas críticas à elite paulistana. Veja algumas reações:

Acabei de ouvir o 1o episódio do podcast "O Ateliê" de Chico Felitti, e gostaria de pontuar aqui alguns padrões de seita identificados lá e na FA, segue o fio: %u2014 Denunciando Abuso Religioso (@GarotaSobreviv1) January 4, 2023

Ouvindo o novo do Chico Felitti só fiquei pensando "Gente, a branquitute paulistana..." %u2014 Leonardo Pimenta (@LeonardoPimenta) January 4, 2023

o novo podcast do chico felitti já começa com "entro na garagem de um prédio em higienópolis" daí cê já sabe que só vai vir papo de maluco %u2014 julia (@fuliajerreira) January 4, 2023

rindo MUITO ouvindo podcast o atelie do chico felitti na parte que o cara fala que achava que os riquinhos do atelie eram gringos pq era todo mundo branco e se vestiam igual %u2014 aline (@nghtsphere) January 4, 2023

eu odeio o chico felitti e sua impressionante capacidade de mexer com a minha cabeça, acho que vou me tornar apoiador %u2014 luan (@luanvalim_) January 5, 2023

Onde tem Chico Felitti tem paz?



(viciado desde já n'O Ateliê) %u2014 Diegotovisk %u2728%uFE0F (@dihego) January 5, 2023

O chico felitti tem um novo podcast e ainda é sobre uma seita. Nossa, eu vou botar pra escutar hoje mesmo, não tem como ser ruim %u2014 missy (@missbumbumfake) January 5, 2023

Já me sinto completamente viciada no podcast O Ateliê do Chico Felitti, é impressionante como ele sabe contar uma história horrenda de forma que te prende, mas ao mesmo tempo te emociona e te indigna



(Sim, ele é o mesmo criador da Mulher da Casa Abandonada) %u2014 WE SUPPORT BEY (@wesupportbey) January 5, 2023

"Oi aqui é o Chico Felitti" pic.twitter.com/cqPtTccgXX %u2014 GUILHERME (@himynameisgui_) January 5, 2023

Como ouvir

O primeiro episódio de "O ateliê" estreou nessa quarta-feira (4/1). Ao todo, serão lançados dez episódios sobre o caso. Cada um deles sairá uma vez por semana, às quartas-feiras. O podcast pode ser ouvido nas plataformas de áudio, como Google podcasts, Spotify e Deezer, e também no YouTube.

O Ateliê está no ar. No episódio 1, a gente conhece a Mirela Cabral, uma pintora bem-sucedida de 30 anos q me procura para contar que passou três anos dentro de uma seita. & investigamos o q é uma escola misteriosa no centro de SP chamada Atelier do Centro https://t.co/jmw5yllFtL %u2014 Chico Felitti (@chicofelitti) January 4, 2023

Já os apoiadores do podcast terão acesso na primeira quarta-feira do mês a todos os episódios que serão lançados naqueles 30 dias.



Ao fim dos dez episódios previstos, terão acesso a episódios extras com o desdobramento do caso. Outros benefícios incluem lives e grupos de discussões.