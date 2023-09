677

Horóscopo do dia (09/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Compromisso com valores

A conjunção de Vênus com Juno em leão traz para hoje um senso de compromisso no amor, parcerias e finanças. Vênus voltou ao movimento direto há poucos dias e revisamos na retrogradação nosso senso de valor verdadeiro, deixando falsos valores e relações para trás. Agora temos mais consciência e hoje estamos mais comprometidos em viver tais valores.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você revisou nos últimos tempos o senso de valor de sua criatividade, estética, vaidade, romances, arte, filhos e tudo aquilo que lhe traz criatividade com prazer. Agora está com maior senso de comprometimento com a valorização de si mesmo e daquilo que gera no mundo. Os romances podem ganhar um tom mais comprometido, mas sem perder a espontaneidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz conjunção a Juno. Há um maior senso de comprometimento de sua parte, em especial com o valor de suas emoções e vivências pessoais. Pode estar também mais engajado nas questões que envolvam finanças e valores familiares. Excelente para planejar reformas (todavia Mercúrio ainda está retrógrado) ou redecorar o ambiente pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você revisou nos últimos tempos o valor de sua comunicação, assim como a relação com irmãos, parentes, vizinhos e conhecidos. Também reavaliou a linguagem do amor e da troca. Agora está mais comprometido em comunicar aquilo que tem valor essencial e se lembrando de que o amor é uma via de comunicação dupla. Alegria e compromisso nas trocas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Houve uma forte reavaliação nos últimos tempos de seus valores pessoais, bens materiais e/ou do quanto você realmente se valoriza e se cuida. Agora você é chamado a se comprometer ainda mais em criar estabilidade em sua vida, viver seu poder de fazer dinheiro e ganhos e aprender a se colocar em primeiro lugar, se amando e se cuidando intensamente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção de Vênus e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz agora um forte senso de comprometimento com a valorização de si mesmo. Está enxergando melhor quem você é e o que tem de valoroso e isso agora lhe traz maior senso de segurança e fidelidade a si mesmo. Busque cultivar o amor próprio e a vaidade saudável, aumentando a autoestima.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tem passado por intensas reavaliações ligadas ao senso de valor próprio e partilhado. Boa parte desse processo já se deu nos últimos tempos e você já deve ter resgatado e reavaliado estes temas. Agora há um forte senso de compromisso e engajamento que lhe pede compromisso com a reciclagem de seus valores e busca por lugares mais férteis e felizes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz conjunção a Juno. Nos últimos tempos você teve de reavaliar o valor de algumas amizades, participação em grupos, online ou projetos coletivos. Agora você já enxergou melhor o que merece ser valorizado e está mais comprometido em auxiliar estes contextos no que for verdadeiro e dentro daquilo que respeite a seu valor pessoal.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você passou nos últimos tempos por uma reavaliação intensa de questões profissionais, seu valor no mundo, relações enrijecidas e do que há de valoroso no campo profissional. Agora está com maior senso de comprometimento em fazer sua vida profissional alavancar e ser valorizada. Bom momento para parcerias com figuras de autoridade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você reavaliou muitos de seus planos futuros e das formas para expandir seu senso de valor. Pode estar pensando em viagens ao exterior, cursos superiores ou na sua relação com a fé. Agora você está apto a seguir em frente de forma mais comprometida com tais planos e buscar formas de expandir, viver o amor com mais liberdade e valorizar mais seus princípios.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você passa por uma reciclagem intensa das relações, finanças e valores conjuntos. Pode ter tido de reavaliar a forma como troca, casamento, sexualidade, parcerias, contratos, heranças e tudo que tenha um tom de partilha. Agora terá mais clareza nestes tópicos, assim como está mais comprometido em vivenciar aquilo que for realmente significativo e te traga felicidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Houve uma forte reavaliação de suas parcerias, casamento, questões sociais e/ou judiciais. Teve de repensar como se relacionar com os outros de forma mais honesta, criativa e transparente. Agora há maior clareza e senso de comprometimento para viver os acordos de forma justa e verdadeira. Busque engajamento junto de quem vale a pena.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você passou por uma intensa reavaliação da sua relação com o mundo material, trabalho, rotinas e/ou saúde. Pode ter enxergado em indulgências, desvalorizações ou desconexões. Todavia, agora está apto a se engajar e se comprometer mais com fazer de sua vida material algo mais significativo, valoroso, prazeroso e feliz. Busque equilibrar prazer e compromisso.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta