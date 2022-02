Podcast revela dramas e emoções de pessoas que viraram memes

Jornalista Chico Felitti vai atrás de quem ganhou fama após virar meme (foto: Arquivo Pessoal)

Nesta segunda-feira (21/2), quando o segundo episódio da segunda temporada do podcast "Além do meme" será disponibilizado, o jornalista Chico Felitti continuará mostrando um Brasil profundo em que pessoas tiveram sua vida mudada, para o bem ou para o mal, pelo sucesso instantâneo on-line.





No podcast que vai ao ar hoje, o apresentador foi ao Rio de Janeiro entrevistar a socialite Narcisa Tamborindeguy – que ele define como “alucinante”. “(O podcast) da Narcisa tem um tom mais de comédia e desespero. Era para a entrevista ter durado uma hora, ela foi me puxando para aquele redemoinho que é a mente dela. A gente ficou um dia juntos. Ela me levou a uma loja de material de construção, me levou pra comprar pedra preciosa para revender. Ela me deixava sozinho na casa dela por horas e sumia”, revela Felitti.





Antes do Rio, no primeiro episódio, o jornalista esteve em Fortaleza em busca dos criadores da "dancinha do impeachment". Envergonhados pela repercussão, muitos nem sequer admitiam ter participado do flash mob em apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, no processo ocorrido entre 2015 e 2016. Outros afirmavam categoricamente não serem eles os presentes nas imagens. Felitti diz ter aprendido que as pessoas "têm o direito de mentir", mas cabe ao repórter desvendar essa mentira.





A capital cearense aparentemente é um chamariz de memes. Felitti também esteve lá para gravações da primeira temporada do podcast com as participantes do reality show “Glitter”, sucesso no YouTube no início da década passada.





PATATI E PATATÁ Além do Ceará e Rio de janeiro, o apresentador do "Além do meme" revela ainda que já foi a Salvador nesta segunda temporada para investigar a história sobre a falsa dupla de palhaços que se passava pelos Patati e Patatá originais. "Tem comédia. No caso, tem palhaçada”, brinca Felitti. Codó, no interior do Maranhão, visitando a família dona da Panificadora Alfa; e no interior de Santa Catarina, onde esteve com Marcos Martinelli, que viralizou ao ser gravado pelo primo descendo o morro da casa da avó em um carrinho de rolimã, também estão no roteiro desta nova safra de episódios.





Felitti diz ter visto muita dignidade nas pessoas que viraram meme e promete episódios que variam entre a comédia, como o com Narcisa, e a emoção, como o que envolve a carioca conhecida como Regina Rouca e a relação dela com seu filho, que sonhava em ser um artista famoso e acabou vendo a mãe viralizar. Ele identifica a história de Regina com a de Elizabeth Tamburus, revelada na primeira temporada, vítima de um trote que viralizou ainda no início da internet.





"A Beth me dá orgulho, porque tive uma relação meio a distância com ela – 'ah, uma vovozinha'. Fiquei muito emocionado com ela. E nesta segunda temporada, tive uma relação parecida com a Regina Rouca. É uma história muito bonita e comovente, porque o filho dela é ator e faz 20 anos que ele busca a fama e não consegue. Aí, ele posta um vídeo da mãe e a mãe viraliza no mesmo dia. Então, o podcast mostra a relação dos dois e como ela não queria ter fama. Ela queria transferir essa fama para o filho, mas isso não é possível. Fala sobre o amor dos dois e como a fama é um pássaro que você não consegue domar. Ela pousa onde quer pousar", adianta Felitti.





Nesta segunda temporada, Felitti esperou completar o ciclo vacinal para ir a campo em busca de histórias. Sempre se testando para o coronavírus. O jornalista diz que não é preciso conhecer os memes para escutar o programa, que, nesta temporada, conta com 15 episódios – na primeira, foram 10. Original do Spotify, "Além do meme" é produzido pelo Papel Pop em parceria com Um Milkshake Chamado Wanda.





Sem dar spoilers, Felitti revela que o último episódio desta sagra conta a história de uma pessoa que teve a vida devastada ao virar meme e que nem ele mesmo imaginava ser possível acontecer algo semelhante. Sobre uma terceira temporada, ele conta esperar apenas um sinal verde para começar.





• Podcast exclusivo do Spotify A segunda temporada conta com 15 episódios. Inéditos são disponibilizadosàs segundas-feiras, às 7h





O jornalista diz que, por aqui, ainda não apareceu nenhum meme para fazê-lo visitar Minas Gerais. Ele conta ter entrevistado o comediante mineiro @EsseMenino para seu outro podcast, uma semana antes de o vídeo da Pfizer viralizar.