Projeto Encontro Marcado com Fernando Sabino está de volta

Vida e a obra do escritor mineiro são apresentadas nas escolas de Minas (foto: Arquivo O Cruzeiro/EM - 23/10/1973)

O Projeto Encontro Marcado com Fernando Sabino MG, por meio do Instituto Fernando Sabino, retoma suas atividades itinerantes nesta segunda-feira (21/2) pelas cidades do interior de Minas Gerais, após dois anos de pausa devido à pandemia da COVID-19. O objetivo central é incentivar a leitura, além de aproximar os estudantes da cultura mineira e da história do escritor, que nasceu em Belo Horizonte. Em cada edição do projeto, as escolas desenvolvem pesquisas e trabalhos em oficinas artísticas coordenadas pelos professores. Logo após essa etapa, é montada uma exposição sobre a vida e a obra do escritor mineiro, realizada simultaneamente com as atividades artísticas produzidas pelos alunos em sala de aula.



Nesta fase, que se inicia hoje, às 17h, em Paulistas, será realizado workshop com Bernardo Sabino, filho do escritor e presidente do Instituto Fernando Sabino. “Durante quatro meses, as escolas desenvolvem pesquisas, trabalhos em oficinas artísticas coordenadas pelos professores, disseminando a mensagem de incentivo à leitura e à escrita. A ideia é promover a interação em grupo, além de identificar vocações e reforçar a autoestima das crianças”, declara Bernardo. O evento contará ainda com apresentação do Grupo Teatral Fragmentos, que traz de forma dinâmica e lúdica uma contação de histórias sobre Sabino, o olhar de alguns dos personagens, passando pela biografia do escritor e suas maiores obras. Além de Paulistas, Sabinópolis, que recebe o projeto nesta quarta-feira (23/2), Igarapé e Mateus Leme são as próximas cidades contempladas com a iniciativa.