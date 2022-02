Com o recorde de 500 mil foliões nas ruas de BH em 2020, este ano o Baianas Ozadas se apresentará num estacionamento de churrascaria (foto: Netun Lima/Divulgação)

Assim como em 2021, o carnaval de rua de 2022 em Belo Horizonte está cancelado por conta da pandemia. A Prefeitura de Belo Horizonte liberou a realização de festas privadas contando que sejam cumpridas medidas de segurança – como a exigência de documentos que comprovem o teste negativo de COVID-19 ou a vacinação contra a doença. Apesar das críticas que recebem por conta de apresentações já agendadas, os artistas que farão shows nesse contexto defendem o direito de trabalhar. Assim como em 2021, o carnaval de rua de 2022 em Belo Horizonte está cancelado por conta da pandemia. A Prefeitura de Belo Horizonte liberou a realização de festas privadas contando que sejam cumpridas medidas de segurança – como a exigência de documentos que comprovem o teste negativo de COVID-19 ou a vacinação contra a doença. Apesar das críticas que recebem por conta de apresentações já agendadas, os artistas que farão shows nesse contexto defendem o direito de trabalhar.





"Esperamos que tudo seja feito com segurança e que o público siga todos os protocolos para que possamos ter condições de trabalho. Muita gente do nosso meio foi prejudicada por conta da pandemia, tendo que recorrer a auxílios ou até mesmo ser levada a abandonar a carreira artística. Essas pessoas precisam ter o seu direito de trabalho respeitado", afirma Geo Cardoso, fundador do bloco Baianas Ozadas.









Além do bloco, estão confirmadas atrações como a banda Akatu, a dupla Rick & Ricardo e os DJs Rudah e Ed Barros. O evento acontece também no sábado (26/2) e no domingo (27/2), com ingressos a R$ 25.









Quem for conferir a apresentação do Baianas Ozadas vai se surpreender com o repertório atualizado do bloco. "Estamos com um show novo, cheio de novidades no repertório, mas sempre com a nossa pegada, que é dar uma cara original e ousada para a música baiana. É tudo com muita inventividade, tendo como centro de tudo a rítmica baiana", comenta Geo.

Aline Calixto %u201Ctrocou%u201D o Bloco da Calixto, com 300 mil foliões, pelo Samba da Calixto, com os 180 ingressos já esgotados (foto: Andreza sena/divulgação)

Geo avalia que, assim que a pandemia der uma trégua, a visão das pessoas sobre o carnaval será outra. "Imagino que vamos ter uma consciência diferente. A pandemia possibilitou um outro olhar, de fora para dentro. Acredito que vamos valorizar muito mais essa cena, enxergar a importância dela para a cidade. O carnaval não é só um momento de lazer, é uma oportunidade de alimentar a alma e o espírito para trabalhar, resistir e sobreviver durante o resto do ano. Ele tem esse papel social e, quando voltar a acontecer nos moldes do passado, acredito que isso vai ficar ainda mais claro."





Aline Calixto concorda e afirma não acreditar que o carnaval acabará por conta da pandemia. "O que pode acontecer é uma diminuição de estrutura. A gente tem que contar com a iniciativa privada. Sem patrocínio, é impossível realizar os blocos. Hoje, a gente não sabe como o mercado vai reagir. Então, talvez seja necessário pisar no freio e fazer um carnaval menos pomposo. Mas tudo isso ainda é uma incógnita", afirma a cantora e sambista.





A cantora comanda o Bloco da Calixto que, em 2020, desfilou pelas ruas da Savassi, reunindo mais de 300 mil foliões. Neste ano, a artista optou por realizar o Samba da Calixto, que acontece no próximo sábado (26/2), no Santo Buteco, no Bairro São Pedro. Os 180 ingressos colocados à venda já estão esgotados.



Diferente do bloco, o evento é, na verdade, uma roda de samba na qual ela apresenta um repertório que vai incluir marchinhas e sambas-enredo. "Tudo foi pensado para caber dentro do contexto de uma roda de samba. A ideia é que seja uma lembrança do carnaval e do bloco. É uma oportunidade de usar um brilho, mas sem toda aquela aglomeração com a qual éramos acostumados."

Para Aline Calixto, o carnaval também é um momento importante do ano, em que ela consegue "movimentar a cadeia produtiva, empregando muitas pessoas". "Infelizmente, muitos desses profissionais ainda estão passando por dificuldades por conta da pandemia. Estamos fazendo esse evento para o carnaval deste ano não passar batido e porque as pessoas precisam trabalhar. Estamos falando do sustento de famílias", afirma.





A cantora defende a realização de festas privadas que sigam os protocolos exigidos pela PBH. "Com limite, com bom senso, acredito que a gente pode organizar eventos de pequeno posto. Sou contra eventos de grande porte, mas acredito que seja o momento de encontrar alternativas para que o setor cultural não permaneça paralisado. Partindo disso, eu topei fazer essa edição reduzida do Samba da Calixto, uma edição especial na qual vamos tomar todos os cuidados possíveis."A programação de eventos privados de carnaval será agitada nesta semana. Na quinta-feira (24/2), a partir das 16h, o cantor mineiro Hott apresenta o "Arrastão do Hott", no estacionamento do Raja Grill. O evento tem ingressos à venda de R$ 15 a R$ 25.No mesmo dia, a partir das 18h, começa o Baile da Ofélia, no Bar Ofélia, no Bairro Funcionários. A programação completa vai até a terça-feira de carnaval, 1º de março, com apresentações de diversos DJs da capital mineira. Os ingressos serão vendidos na porta por R$ 30. Quem aparecer fantasiado ou usando algum adereço carnavalesco paga R$ 25.



Funkeira Valesca Popozuda se apresenta no domingo em festa no Centro da cidade (foto: Jorge Bispo/divulgação)



ALÉM DO BATUQUE Já o tradicional Carnaval do Mirante será realizado entre sexta-feira (25/2) e domingo (27/2). Com ingressos que vão de R$ 150 a R$ 260, à venda pela plataforma Sympla, o evento terá shows do DJ Dennis, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Léo Santana, Belo e João Gomes, entre outros





Entre sábado (26/2) e a quarta-feira de cinzas (2/3), o We Love Carnaval Beagá 2022 promove shows de Gusttavo Lima, Bell Marques, Jorge & Mateus e Thiaguinho. O evento acontece no Expominas BH e tem ingressos a venda de R$ 180 a R$ 650, pelo Sympla.





O Carnaland 2022, no Land Spirit, recebe shows de Zé Felipe e Lucas Beat entre 26 e 28 de fevereiro. Os ingressos custam de R$ 100 a R$ 480 e também estão à venda por meio da plataforma Sympla.E no domingo (27/2), a Serraria Souza Pinto recebe uma edição especial da festa Chá da Alice, com show da funkeira Valesca Popozuda, além de apresentação do bloco de carnaval Funk You. Os ingressos à venda variam de R$ 50 a R$ 80





É também na Serraria que acontece mais uma edição do Festival daFlor, que neste ano tem como atração principal Nando Reis, além de apresentações das bandas Colomy e Cash, da cantora Marina Araújo, do DJ Junio Assisi e do Baile do Maguá. O festival acontece no sábado (26/2), com ingressos de R$ 120 a R$ 200.









MOMO EM BH





Programação de eventos privados na capital mineira





ARRASTÃO DO HOTT

Quinta-feira (24/2), às 16h, no estacionamento do Raja Grill (Av. Raja Gabáglia, 3.385, São Bento). Ingressos a R$ 15 (feminino) e R$ 25 (masculino), à venda pelo site www.centraldoseventos.com.br

BAILE DA OFÉLIA

De quinta (24/2), às 18h, e de sexta (25/2) a terça-feira (1º/3), a partir das 16h, no Ofélia (Rua Rio Grande do Norte, 311, Funcionários). Ingressos a R$ 30, à venda na porta da casa

CARNAVAL DO MIRANTE

De sexta-feira (25/2) e domingo (27/2), às 20h, no Mirante Beagá (Av. Cristovam dos Santos, 444, Belvedere). Ingressos de R$ 150 a R$ 260, à venda pela plataforma Sympla

WE LOVE CARNAVAL 2022

De sábado (26/2) a quarta-feira (2/3), às 19h, no Expominas BH (Av. Amazonas, 6.200, Gameleira). Ingressos a de R$ 180 a R$ 650, à venda pela plataforma Sympla

SAMBA DA CALIXTO

Sábado (26/2), às 14h, no Santo Buteco (Rua Major Lopes, 4, São Pedro). Ingressos esgotados

VAI TER CARNAVAL

De sábado (26/2) a segunda-feira (28/2), às 14h, no estacionamento do Raja Grill (Av. Raja Gabáglia, 3.385, São Bento) Ingressos a R$ 25, à venda pelo site www.centraldoseventos.com.br

CARNALAND 2022

De sábado (26/2) a segunda-feira (28/2), às 22h, no Land Spirit Complex (Rodovia BR 356, km 7,5, Olhos D'Água). Ingressos de R$ 100 a R$ 480, à venda pela plataforma Sympla

FESTIVAL DAFLOR

Sábado (26/2), às 14h, na Serraria Souza Pinto (Av. Assis Chateaubriand, 889, Centro). Ingressos de R$ 120 a R$ 200, à venda pela plataforma Sympla

CHÁ DA ALICE

Domingo (27/2), às 16h, na Serraria Souza Pinto (Av. Assis Chateaubriand, 889, Centro. Ingressos de R$ 50 (arena) a R$ 80 (frontstage), à venda pelo sitemeep.com.br/chadaalice

