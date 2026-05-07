Projeto Garagens Periféricas apresenta espetáculo "Pro povo ri"

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Mantendo a tradição, a trupe de palhaços Ateliê Titetê se apresenta neste sábado (9/5), na garagem do advogado e educador físico Franklin Couto (Rua Jornalista João Bosco, 222, Nova Cintra). A companhia chega com o espetáculo “Pro povo ri”, como parte do projeto Garagens Periféricas.

A apresentação começa um dia antes, na sexta-feira (8/5), quando a trupe desfila pelas ruas próximas ao local do espetáculo com um cortejo musical e circense, em parceria com o Coletivo de Palhaços de Hospital Ospália, para convidar a comunidade para o show.

Palhaço Titetê comanda a trupe no espetáculo "Pro povo ri" Clau Silva

“Pro povo ri” se passa em uma seleção de artistas para integrarem uma companhia internacional. Em cena, cada participante se apresenta em um número solo, com o intuito de fazer o público sorrir. “A ironia é que a companhia internacional é o próprio Ateliê Titetê. O que é uma brincadeira, já que o coletivo é pequeno. O grande desafio da seleção é fazer o público sorrir. A partir disso, eles vão escolher quem é o melhor artista da noite”, conta Cícero Silva, o Palhaço Titetê e idealizador do projeto.

O espetáculo tem oito artistas em cena: Titetê, que interpreta o apresentador da seleção, e outros sete que vivem os participantes do teste. “Os números são de palhaçaria e de técnicas circenses. Vai ter apresentações de equilibrismo, de monociclo com malabarismo, tudo junto. A lógica do palhaço prevalece”, explica. Ele ainda destaca a diversidade do grupo, que cresceu nos últimos anos.

No cortejo desta sexta-feira, a trupe se junta ao Coletivo de Palhaços de Hospital Ospália e percorre as ruas do bairro onde se apresentam no sábado. “Eles têm um trabalho musical muito esmerado, um repertório musical muito bonito e uma pesquisa fundada na música popular, no cancioneiro popular brasileiro. Eles fazem esse cortejo ao lado do Ateliê”, conta Titetê. A trupe Ospália visita hospitais e asilos semanalmente com ações de palhaçaria.

O projeto Garagens Periféricas surgiu em 2013 e, desde a primeira apresentação, ocupa garagens de residências. “Tudo aconteceu de uma maneira inusitada. Fomos fazer uma apresentação em uma festa de bairro e normalmente fazemos visitas técnicas para manter a estrutura. Porém, no dia da apresentação, o lugar que separamos estava lotado de barraquinhas. Foi quando vi o portão de uma garagem e pedi à dona da casa se poderia ser ali. Ela adorou a ideia e fizemos a apresentação, que foi maravilhosa. Assim nasceu o Garagens Periféricas”, explica o artista.

Agora, a trupe se prepara para viver uma nova experiência: se apresentar nos estacionamentos de centros culturais da capital mineira. Para Titetê, a iniciativa leva em conta a essência do projeto, pensado para as garagens. Eles passam pelo Centro Cultural Bairro das Indústrias, Centro Cultural Zilah Spósito e Centro Cultural Vila Santa Rita. “Vamos transformar os estacionamentos em picadeiros. São bairros bem periféricos, vai ser um desafio. Mas estamos preparados para eles, ansiosos também.”

GARAGENS PERIFÉRICAS CASA DO FRANKLIN

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Cortejo de divulgação nesta sexta-feira (8/5), às 10h, com concentração na Rua Jornalista João Bosco, 222, Bairro Nova Cintra. Espetáculo “Pro povo ri”, no sábado (9/5), às 19h, na Garagem do Franklin (Rua Jornalista João Bosco, 222, Nova Cintra). Entrada franca para os dois eventos.