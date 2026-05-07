'Quem ama cuida': Walcyr Carrasco aposta em reconstrução em nova novela

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A próxima novela das nove da Globo, "Quem Ama Cuida", aposta em uma trama de reconstrução, afeto e superação diante de tragédias sociais e pessoais. Em coletiva realizada nessa quarta-feira (6/5), o autor Walcyr Carrasco definiu a obra como uma história guiada pela intuição e disse que constrói os personagens como se fossem pessoas reais.

NOVELÃO! Trailer oficial de “Quem Ama Cuida”, próxima novela das 21h da Globo.



Na trama, a mocinha arma uma grande vingança contra o vilão. pic.twitter.com/gTYuBUyr89 — POPTime (@poptime) April 18, 2026

"Os personagens passam a ser pessoas que eu conheço. É como se eles me contassem a história deles", afirmou o novelista, ao comentar seu processo criativo. Segundo ele, a protagonista Adriana foi pensada como uma mulher forte, distante do perfil tradicional das heroínas românticas.

Interpretada por Letícia Colin, Adriana será uma fisioterapeuta que enfrenta dificuldades financeiras após perder tudo em uma enchente. A personagem se torna arrimo da família e passa a lutar por reconstrução e justiça social. Durante a coletiva, a atriz afirmou que a novela resgata temas como solidariedade e coragem em meio às desigualdades brasileiras.

"Estamos falando de uma mulher invisibilizada, que luta para sobreviver, estudar e sustentar a família. É uma personagem complexa, intensa e movida por senso de justiça", disse.

Carrasco também revelou que parte da inspiração para a trama veio de uma experiência pessoal. Após quebrar a perna há cerca de dois anos, o autor passou por sessões de fisioterapia e utilizou vivências desse período na construção do personagem Arthur Brandão, vivido por Antonio Fagundes.

A novela começa com uma sequência de enchente em São Paulo que muda a vida dos personagens centrais. As gravações das cenas mobilizaram uma grande estrutura técnica, com horas de filmagem dentro d'água, uso de dublês e painéis de LED. Letícia Colin classificou o trabalho como "emocionalmente intenso" e afirmou que o elenco criou uma relação de união durante as gravações.

A atriz Isabela Garcia também destacou o impacto emocional das sequências. Segundo ela, o tema das tragédias climáticas aproxima a ficção da realidade enfrentada por muitas famílias brasileiras. "Todo mundo conhece alguém que perdeu tudo numa enchente", afirmou.

No elenco, Carrasco reuniu nomes como Tony Ramos, Chay Sued, Isabel Teixeira, Jesuíta Barbosa, Deborah Evelyn, Agatha Moreira, Tata Werneck e Rainer Cadete. O autor definiu o grupo como um "elenco dos sonhos".

Durante a coletiva, Tata Werneck comentou sua personagem, descrita como uma stalker, e afirmou que a trama aborda carências emocionais e relações familiares difíceis. Já Rainer Cadete contou que interpretará um dermatologista especializado em procedimentos estéticos e disse que a novela também discutirá padrões de beleza e intervenções corporais.

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Segundo Walcyr Carrasco, "Quem Ama Cuida" terá romance, conflitos familiares e superação, marcas recorrentes de suas novelas. "A televisão também tem a obrigação de mostrar que é possível dar a volta por cima", afirmou o autor.