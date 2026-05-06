Aguinaldo Silva revela: cena de 'Três Graças' homenageia filme clássico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O autor Aguinaldo Silva confirmou que uma cena de "Três Graças" exibida na segunda-feira (4/5) foi inspirada no clássico "O encouraçado Potemkin" (1925).

Obrigado por ter percebido que era uma citação de um dos momentos mais icônicos da história do cinema. pic.twitter.com/5GJUDRvoxy — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) May 5, 2026

A referência foi apontada nas redes sociais pelo advogado Jeff Nascimento e reconhecida pelo próprio escritor. "Obrigado por ter percebido que era uma citação de um dos momentos mais icônicos da história do cinema", disse em uma publicação no X.

A sequência mostra Arminda (Grazi Massafera) empurrando o carrinho com a bebê de Joélly (Alana Cabral) escada abaixo. A construção remete à cena da Escadaria de Odessa, um dos trechos mais conhecidos do filme soviético dirigido por Serguei Eisenstein.

Considerado um marco da história do cinema, o longa influenciou diversas produções ao longo das décadas, com homenagens em obras como "O Poderoso Chefão" e "Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith".



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A cena dividiu opiniões nas redes sociais. Parte do público elogiou a referência ao clássico do cinema, enquanto outra criticou a execução da sequência. Nos comentários, Aguinaldo Silva citou outras referências visuais do folhetim, como o uso de cores inspirado no cinema de Pedro Almodóvar.