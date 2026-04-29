Cena romântica de Belo com ex na novela causou reações; cantor fez 52 anos e está na turnê Três Graças

A novela “Três Graças”, inclusive, tem turnê especial, com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, que contarão com apresentações de Belo e Xamã. Além disso, o projeto conta com participações de Péricles e de Negra Li. Os shows ocorrerão no dia 7 de maio, no Qualistage, e no dia 15 de maio, no Vibra São Paulo, e ainda contarão com a presença de atores do elenco, como Sophie Charlotte, Alana Cabral, Pedro Novaes e Gabriela Medvedovsky. Foto: Divulgação