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Cena romântica de Belo com ex na novela causou reações; cantor fez 52 anos e está na turnê Três Graças
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Recentemente, Belo deu o que falar nas redes sociais depois que exibiu, durante um show, cenas românticas da novela “Três Graças” entre seu personagem Misael e Consuelo, interpretada por Viviane Araújo, sua ex-namorada, que formam um casal na trama. O momento, que ocorreu durante a música “Me Bloqueia”, animou o público presente, mas dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns viram a atitude como uma boa estratégia de marketing para aproveitar o sucesso da novela, outros criticaram a exposiçã Foto: Reprodução Instagram
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A novela “Três Graças”, inclusive, tem turnê especial, com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, que contarão com apresentações de Belo e Xamã. Além disso, o projeto conta com participações de Péricles e de Negra Li. Os shows ocorrerão no dia 7 de maio, no Qualistage, e no dia 15 de maio, no Vibra São Paulo, e ainda contarão com a presença de atores do elenco, como Sophie Charlotte, Alana Cabral, Pedro Novaes e Gabriela Medvedovsky. Foto: Divulgação
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Saiba mais, a seguir, sobre Belo, cujo nome de batismo é Marcelo Pires Vieira. Nascido em 22 de abril de 1974, no bairro de Itaquera, em São Paulo, o cantor cresceu em uma família humilde, filho de uma costureira e de um pedreiro analfabetos. Desde cedo, enfrentou dificuldades financeiras, mas encontrou na música um caminho e ganhou do pai um cavaquinho aos 11 anos, que foi parcelado em 15 vezes. Foto: Reprodução Instagram /@belo
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Antes de ficar famoso, trabalhou como office boy e fez curso de torneiro mecânico e ajustador, mas foi expulso porque levava o cavaquinho, tocava durante o intervalo e não voltava para a aula. O diretor do curso o aconselhou a estudar música, e ele seguiu o conselho, fez aulas e se dedicou aos estudos. Foto: Pixabay
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Entrou no grupo Soweto em 1993 como instrumentista e, após a morte de Buiú em um latrocínio, tornou-se vocalista. Com o grupo, gravou três discos e alcançou grande sucesso. O auge ocorreu em 1997, com o álbum “Refém do coração”, que vendeu mais de um milhão de cópias. Entre os principais sucessos estão “Farol das Estrelas”, “Derê” e “Mundo de Oz”. Foto: Divulgação
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O cantor também realizou uma turnê com o Soweto para celebrar os 30 anos da banda, com apresentações em grandes estádios pelo país. A série de shows, realizada em 2024, marcou o retorno de Belo aos vocais ao lado de Claudinho, Crisevertom e Dado, além de revisitar os principais sucessos do grupo. Foto: Divulgação
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Em 2000, decidiu deixar o grupo e seguir carreira solo, e rapidamente alcançou sucesso. Lançou o primeiro álbum, “Desafio”, no mesmo ano, que incluiu o hit “Tua Boca”. Outras músicas de destaque são “Perfume”, “Reinventar” e “Pra Ver o Sol Brilhar”. Foto: Reprodução Youtube
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Em 2003, Belo foi condenado a seis anos de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas. Cumpriu quatro anos da pena, que foi extinta em 2010. Após deixar a prisão, retomou a carreira artística, voltou aos palcos e reconquistou espaço na música. Foto: Reprodução/Instagram
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Outra polêmica na carreira do cantor envolveu a dívida com o ex-jogador Denílson. O problema começou quando Belo deixou o Soweto, em 2000, após romper um contrato de shows. A dívida, que ultrapassava 25 milhões de reais devido aos juros acumulados, foi paga mais de 20 anos depois, e os dois voltaram a se aproximar. Foto: instagram/@denilsonshow - instagram/@belo
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O Globoplay lançou, em 2024, a série documental “Belo: Perto Demais da Luz”. Dividida em quatro episódios, a produção revisita a trajetória do cantor e aborda sua vida pessoal, carreira e a turnê de 30 anos do Soweto. O documentário conta com depoimentos de familiares, amigos e artistas como Alcione e Ludmilla, além de entrevistas com personagens ligados ao processo judicial que resultou em sua prisão em 2002. Foto: Divulgação
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Em 2025, Belo estreou como ator na novela das nove da TV Globo, “Três Graças”, como Misael. Na trama, interpreta um homem que perde a esposa em um esquema de remédios falsificados e passa a acusar o vilão Ferette, papel de Murilo Benício. Na novela, também fez par romântico com Viviane Araújo, com quem se relacionou entre 1998 e 2007. Foto: Reprodução TV Globo
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Foto: Pixabay