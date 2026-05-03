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Sophie Charlotte se despede de Gerluce em 'Três Graças'

Em publicação nas redes sociais, atriz disse que participar da novela 'foi um presente. 'A realização de um sonho'

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
03/05/2026 14:00

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Na novela de Aguinaldo Silva, Ligia (Dira Paes) será mãe de Gerluce (Sophie Charlotte) e avó de Joélly (Alana Cabral): gerações de mulheres fortes que lutam contra a desigualdade
Na novela de Aguinaldo Silva, Ligia (Dira Paes) será mãe de Gerluce (Sophie Charlotte) e avó de Joélly (Alana Cabral): gerações de mulheres fortes que lutam contra a desigualdade crédito: Estevam Avellar/divulgação

A atriz Sophie Charlotte usou as redes sociais para se despedir da novela "Três Graças" (Globo), que já está com as gravações acabando.

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A mocinha se disse orgulhosa do trabalho que fez e agradeceu pelo apoio. A trama de Aguinaldo Silva está na reta final e terá seu último capítulo exibido no dia 15.

"Me despedir dessa novela é um paradoxo! Porque eu estou tão orgulhosa pela caminhada que estou tomada por uma felicidade enorme. Eu consegui! Nós conseguimos!", escreveu.

Em outro trecho, ela afirma que aprendeu muito com a história e a experiência. "Foi um presente. A realização de um sonho. E clareou. Sensação maravilhosa de trabalho feito com corpo, alma e coração", completou.

Uma das últimas cenas a serem gravadas foi a do casamento de Gerluce. As sequências foram registradas no centro de São Paulo.

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Para a cena, a atriz surgiu caracterizada como noiva com um visual clássico: vestido ajustado ao corpo, com decote ombro a ombro, cabelos soltos e o já marcante batom vermelho da personagem.

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