Sophie Charlotte se despede de Gerluce em 'Três Graças'
Em publicação nas redes sociais, atriz disse que participar da novela 'foi um presente. 'A realização de um sonho'
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A atriz Sophie Charlotte usou as redes sociais para se despedir da novela "Três Graças" (Globo), que já está com as gravações acabando.
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A mocinha se disse orgulhosa do trabalho que fez e agradeceu pelo apoio. A trama de Aguinaldo Silva está na reta final e terá seu último capítulo exibido no dia 15.
"Me despedir dessa novela é um paradoxo! Porque eu estou tão orgulhosa pela caminhada que estou tomada por uma felicidade enorme. Eu consegui! Nós conseguimos!", escreveu.
Em outro trecho, ela afirma que aprendeu muito com a história e a experiência. "Foi um presente. A realização de um sonho. E clareou. Sensação maravilhosa de trabalho feito com corpo, alma e coração", completou.
Uma das últimas cenas a serem gravadas foi a do casamento de Gerluce. As sequências foram registradas no centro de São Paulo.
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Para a cena, a atriz surgiu caracterizada como noiva com um visual clássico: vestido ajustado ao corpo, com decote ombro a ombro, cabelos soltos e o já marcante batom vermelho da personagem.