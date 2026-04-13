Novelas de frutas: o que explica o sucesso do fenômeno viral com IA
Entenda como vídeos de 'Abacatudo' expõem a nova lógica do entretenimento; especialistas analisam o sucesso e os riscos do formato
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Personagens como “Abacatudo”, “Moranguete” e “Bananildo” protagonizam um dos fenômenos mais curiosos do entretenimento digital recente. As chamadas “novelas de frutas”, criadas com inteligência artificial, acumulam milhões de visualizações nas redes sociais e atraem a atenção de especialistas.
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Com roteiros curtos e linguagem simples, os vídeos viralizam ao retratar histórias de traição, conflitos e situações extremas do cotidiano. A estética, inspirada em animações, diverte o público, mas também levanta questionamentos sobre o tipo de conteúdo consumido, especialmente pelos mais jovens.
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Mohamad Rabah, CEO da Multiverso Experience, empresa de experiências tecnológicas, avalia que o sucesso está ligado à facilidade de consumo. “É um conteúdo fácil de entender e assistir. Existe um modelo muito claro de viralização, com vídeos curtos e continuações”, afirma.
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Ele também aponta que os temas se conectam com a realidade de muitas pessoas. “Retrata aspectos da realidade de muita gente, o Brasil é um país onde violência, traição e intrigas infelizmente fazem parte do cotidiano, embora muitas vezes isso venha de forma bastante vulgar”, analisa Rabah.
Entenda as chaves do sucesso
Gabriela Moreira, Head de Marketing da Multiverso Experience, explica que a viralização não é por acaso. Segundo ela, existe um forte alinhamento entre o comportamento humano e a lógica dos algoritmos. “Esses vídeos funcionam como mini-narrativas, com começo, conflito e continuação, o que aumenta a retenção”, detalha.
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Outros fatores impulsionam o alcance dos vídeos:
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Curiosidade: o cérebro tenta entender a cena inesperada de frutas vivendo dramas humanos.
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Baixo esforço: a história é compreendida em poucos segundos.
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Continuidade: o formato, semelhante a uma série, cria um loop de consumo que aumenta o tempo de tela.
O impacto do fenômeno já chegou ao mercado. Marcas, influenciadores e até instituições públicas aderiram à tendência. Ao mesmo tempo, cursos online ensinam a criar conteúdos parecidos como forma de gerar renda.
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Para a Multiverso Experience, o movimento reforça a convergência entre narrativa, tecnologia e comportamento. “O que estamos vendo é uma democratização da criação de conteúdo com apoio da inteligência artificial. Isso exige mais responsabilidade de quem cria e também mais senso crítico de quem consome”, aponta Mohamad.
A discussão acende um alerta sobre os limites entre entretenimento e o impacto social. Apesar da estética lúdica, os conteúdos abordam temas sensíveis de forma superficial, o que pode influenciar a percepção de públicos mais jovens.
@novelafrutas0 Bananildo Moranguete Abacaxildo #frutas #novelinhas #historias #fyy #viralvideo ? som original - Allex23
Gabriela Moreira destaca que a combinação de surpresa, emoção e facilidade de consumo gera o viral. “A questão é o que estamos fazendo com essa atenção depois”, finaliza. Para o mercado de entretenimento, entender comportamento e tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser essencial.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.