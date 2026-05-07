Atriz processa James Cameron por uso não autorizado de imagem em 'Avatar'
Q'orianka Kilcher afirma que suas feições foram usadas para criar Neytiri sem consentimento. Processo pede indenização e participação nos lucros da franquia
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - James Cameron e a Walt Disney Company estão sendo processados por suposto uso não autorizado da imagem da atriz indígena Q'orianka Kilcher na criação da personagem Neytiri, da franquia "Avatar" (2009).
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Segundo a ação judicial, obtida pela Variety, Cameron teria usado traços faciais da atriz - então com 14 anos - como base para desenvolver a personagem interpretada por Zoe Saldaña. Na época, Kilcher havia acabado de interpretar Pocahontas no filme "O Novo Mundo", de Terrence Malick.
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A atriz afirma que nunca autorizou o uso de sua imagem em "Avatar" ou em qualquer produto relacionado. Conforme o processo, suas feições teriam sido reproduzidas em esboços, esculturas tridimensionais e modelos digitais usados pela equipe de efeitos visuais do longa.
Na ação, os advogados classificam o caso como uma "extração" de identidade visual. "Ele pegou as características biométricas únicas de uma menina indígena de 14 anos e as transformou em um produto bilionário sem consentimento", afirmou Arnold Peter, advogado da atriz.
Kilcher diz ter descoberto a dimensão do caso apenas no fim de 2025, quando passou a circular uma entrevista em que Cameron aponta diretamente para um desenho de Neytiri e cita a atriz como referência visual. "A verdadeira fonte disso foi uma foto no Los Angeles Times de uma jovem atriz chamada Q'orianka Kilcher", diz o diretor no vídeo citado pela ação.
A atriz também afirmou que recebeu um desenho autografado de Cameron pouco depois do lançamento do filme. Segundo o processo, havia uma mensagem manuscrita dizendo: "Sua beleza foi minha inspiração inicial para Neytiri".
Além de indenização por danos morais e materiais, a ação pede participação nos lucros atribuídos ao uso da imagem da atriz e medidas judiciais contra futuras utilizações. O processo também menciona a nova legislação da Califórnia sobre uso indevido de imagem e tecnologias digitais.
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Lançado em 2009, "Avatar" arrecadou mais de US$ 2,9 bilhões (aproximadamente R$ 14,3 bilhões) em bilheteria mundial e segue entre os filmes de maior sucesso da história do cinema.