Parece saído de um sonho: Zhangjiajie inspirou as paisagens flutuantes em ‘Avatar’

O Elevador dos 100 Dragões, o Bailong Elevator, é uma das atrações mais impressionantes de Zhangjiajie. Construído diretamente na face de um penhasco, ele é considerado o maior e mais alto elevador ao ar livre do mundo, com altura de 326 metros. Inaugurado em 2002, revela engenharia moderna que permite aos visitantes subirem em menos de dois minutos até miradouros. Foto: Reprodução do Flickr Ee Choo Liew