Avatar 4: o que já sabemos sobre a possível continuação da saga

O cineasta James Cameron revelou recentemente que a produção de “Avatar 4” é “provável, mas não 100% certa”. Em declarações no Saturn Awards, em março de 2026, o diretor afirmou que ainda não tomou a decisão oficial de seguir em frente, mas indicou que o feedback do público sobre os filmes será considerado caso o projeto seja aprovado.

A possível continuação da franquia, que planeja mais duas sequências, depende diretamente do desempenho de “Avatar: Fogo e Cinzas” nas bilheterias. Cameron demonstrou que, embora os planos existam, a viabilidade dos próximos dois filmes ainda está sendo avaliada.

O que esperar da história de Avatar 4?

O roteiro do quarto filme já tem uma parte significativa escrita. A principal revelação feita por Cameron é que haverá um grande salto temporal na trama, de aproximadamente seis anos, logo no início do longa. Essa passagem de tempo será crucial para o desenvolvimento dos personagens, especialmente os filhos de Jake Sully e Neytiri.

A mudança também prepara o terreno para os eventos de “Avatar 5”, que, segundo o diretor, levará Neytiri em uma visita à Terra. A ideia é mostrar a reação da personagem ao entrar em contato com um planeta devastado pela exploração de recursos, em um forte contraste com a natureza exuberante de Pandora.

Elenco confirmado e possíveis retornos

Embora a lista oficial ainda não tenha sido divulgada, espera-se o retorno do elenco principal que marcou a franquia. A tecnologia de Pandora permite que personagens retornem de formas inesperadas, como já aconteceu em “Avatar: O Caminho da Água”. Os nomes mais aguardados são:

Sam Worthington: como Jake Sully.

Zoe Saldaña: como Neytiri.

Sigourney Weaver: provavelmente em seu papel como Kiri.

Stephen Lang: como o Coronel Miles Quaritch, agora em corpo de avatar.

“Avatar: Fogo e Cinzas” foi lançado em 19 de dezembro de 2025 e arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais. Parte do primeiro ato de “Avatar 4” já foi filmada, aproveitando a agenda dos atores mais jovens, mas Cameron afirmou que não continuará a produção até avaliar a recepção do terceiro filme. Caso “Avatar 4” seja confirmado, sua data de estreia está programada para 21 de dezembro de 2029, seguida por “Avatar 5” em 19 de dezembro de 2031.

