Padre Fábio de Melo sobre celibato: 'A vida sexual de um padre existe'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Padre Fábio de Melo, 55, afirmou que a sexualidade faz parte da vida de um sacerdote, embora isso não signifique necessariamente uma vida sexual ativa. Em recente entrevista, o religioso comentou as especulações sobre sua intimidade, disse estar acostumado a ter a orientação sexual questionada publicamente e afirmou que esse tipo de curiosidade acompanha quem escolhe o sacerdócio.

Ao falar sobre críticas recebidas nas redes sociais, inclusive após ser alvo de comentários de uma deputada, o religioso e disse que prefere não reagir a ataques pessoais. "Essa pessoa me conhece? Já participou da minha intimidade? Como posso reagir a isso? Da maneira como escolhi viver: fazendo o bem a quem puder. Se for interromper o que faço para cuidar de cada um que tem opinião sobre mim, não vou viver", afirmou Fábio de Melo.

Segundo ele, o debate em torno da sexualidade de padres costuma ser recorrente e, no seu caso, já não provoca incômodo. "A vida sexual de um padre sempre gera curiosidade. Estou acostumado", disse.

Questionado diretamente sobre a existência de sexualidade no sacerdócio, Fábio de Melo fez distinção entre sexualidade e vida genital. "Claro! Pode não ter a vida genital, mas a sexualidade envolve todos os nossos afetos. A força da comunicação vem de onde? É sempre de sedução. Na linguagem, todos os recursos humanos se manifestam. E a isso chamamos de sexualidade também", comentou em entrevista ao videodecast Conversa Vai, Conversa Vem.

O padre também comentou o celibato e a relação com o desejo. Segundo ele, a vivência religiosa exige esforço para manter a escolha feita. "Com as dificuldades que uma pessoa precisa para ser fiel ao que escolheu. A vida de um padre tem limites e possibilidades", declarou.

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Ao abordar a renúncia aos desejos carnais, ele afirmou que outras formas de realização ajudam a lidar com essa escolha. "Gosto de estudar, ler. Minha opção pela arte me ajuda a sublimar. Limitamos desejos aos carnais. Mas os desejos espirituais são maravilhosos", completou.