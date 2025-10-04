Padre Fábio de Melo surpreende ao pedir Whey Protein no camarim: veja prós e contras do suplemento

Já o whey isolado tem 90% ou mais de proteína, com menor teor de lactose e gordura, sendo mais adequado para quem tem intolerância à lactose. O whey hidrolisado passa por um processo de hidrólise enzimática, o que facilita ainda mais a absorção de aminoácidos pelo corpo, sendo ideal para atletas e pessoas com problemas digestivos. Foto: Divulgação