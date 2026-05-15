Diogo Nogueira tem alta e se recupera em casa após laringite grave

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diogo Nogueira apareceu nas redes sociais nessa quinta-feira (14/5) para tranquilizar os fãs após ser internado com um quadro de laringite bacteriana grave.

Em vídeo publicado no Instagram, o cantor contou que já recebeu alta e segue em recuperação em casa. "Eu precisei me internar para poder me cuidar, para minha voz voltar da forma como ela é", explicou.

Apesar da melhora, Diogo afirmou que segue em tratamento com acompanhamento de fonoaudióloga e aulas de canto. Segundo o artista, a recuperação exige cuidados e descanso. "Como vocês podem ver, minha voz tá bem melhor, mas ainda tem o processo de recuperação", disse.

O sambista também revelou que ficará 20 dias afastado para focar na saúde física e mental. "Vou viajar para descansar, para cuidar da mente, do corpo, da alma e da voz", contou.

A internação foi divulgada na última segunda-feira (11/5), quando sua equipe anunciou o cancelamento de apresentações por orientação médica. Na ocasião, a assessoria informou que o quadro clínico impossibilitava temporariamente o uso da voz para shows.

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