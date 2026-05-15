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LARINGITE BACTERIANA

Diogo Nogueira tem alta e se recupera em casa após laringite grave

Sambista segue em tratamento com fonoaudióloga e aulas de canto em casa. Internação foi divulgada na segunda-feira (11) após cancelamento de shows

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Victoria Borges
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Victoria Borges
Repórter
15/05/2026 09:20

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Diogo Nogueira anunciou pausa dos shows para tratar da saúde
Diogo Nogueira anunciou pausa dos shows para tratar da saúde crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diogo Nogueira apareceu nas redes sociais nessa quinta-feira (14/5) para tranquilizar os fãs após ser internado com um quadro de laringite bacteriana grave.

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Em vídeo publicado no Instagram, o cantor contou que já recebeu alta e segue em recuperação em casa. "Eu precisei me internar para poder me cuidar, para minha voz voltar da forma como ela é", explicou.

 

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Apesar da melhora, Diogo afirmou que segue em tratamento com acompanhamento de fonoaudióloga e aulas de canto. Segundo o artista, a recuperação exige cuidados e descanso. "Como vocês podem ver, minha voz tá bem melhor, mas ainda tem o processo de recuperação", disse.

O sambista também revelou que ficará 20 dias afastado para focar na saúde física e mental. "Vou viajar para descansar, para cuidar da mente, do corpo, da alma e da voz", contou.

A internação foi divulgada na última segunda-feira (11/5), quando sua equipe anunciou o cancelamento de apresentações por orientação médica. Na ocasião, a assessoria informou que o quadro clínico impossibilitava temporariamente o uso da voz para shows.

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