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Chico Pinheiro revela internação para tratar de câncer no intestino

Jornalista fala pela primeira vez sobre a doença e as complicações de cirurgia delicada

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
11/05/2026 13:37

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Chico Pinheiro
Chico Pinheiro crédito: Reprodução/Rede Globo

Chico Pinheiro, de 72 anos, revelou ter sido diagnosticado com câncer no intestino. A revelação foi feita durante uma entrevista com o cantor Zeca Baleiro, de 60 anos, no programa Chico Pinheiro Entrevista, que vai ao ar nesta segunda-feira (11/5), às 19h.

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O ex-âncora do Bom Dia Brasil, da TV Globo, contou que ficou internado por mais de um mês. "Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo", disse, sem informar a data do procedimento.

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Complicações levaram Chico à UTI

O que seria uma cirurgia simples, realizada por robótica, tomou outro rumo. "Teve uma aderência intestinal e teve que abrir e operar. E eu passei uns belos dias na UTI", relatou. Chico afirmou que não atribui o problema a erro médico.

Chico Pinheiro
Chico Pinheiro (Foto: Reprodução)

Na UTI, a música de Zeca Baleiro ocupou seus pensamentos. "A coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Ouvia e chorava. Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê", disse ao cantor durante a entrevista.

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Chico deixou a Globo em abril de 2022, após 32 anos na emissora. Ao longo da carreira, se tornou referência como apresentador do Bom Dia Brasil, do SPTV e do Jornal da Globo, além de ficar marcado por bordões como "Graças a Deus é sexta-feira" e "Coragem! Porque é segunda-feira".

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