Revolta no OnlyFans: por que modelos detonam nova cena de Euphoria
Produtoras de conteúdo adulto afirmam que Cassie, papel de Sydney Sweeney, ridiculariza a profissão delas
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Modelos e produtoras de conteúdo da plataforma OnlyFans estão revoltadas com o que elas têm visto em cenas da terceira temporada da série "Euphoria" (HBO). Elas afirmam que Cassie, papel de Sydney Sweeney, ridiculariza a profissão.
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Na trama do criador Sam Levinson, Cassie usa a plataforma para conseguir dinheiro para pagar dívidas. Ela usa brinquedos sexuais e explora o universo do ASMR com sons de sussurro. Ainda se veste de cachorro, toma água numa tigela e até usa fralda como um bebê para alimentar o fetiche dos seguidores.
Para profissionais do ramo ouvidos pela Variety, as cenas descritas são uma forma de banalizar o trabalho e estigmatizar a profissão.
"Tem tantas coisas que a colocam fazendo que nem sequer são permitidas no OnlyFans, e isso por si só é revoltante", opinou Sydney Leathers, criadora de conteúdo no OnlyFans desde 2017.
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Segundo ela, "trabalhadores do sexo" tendem a ser sensíveis à forma como Hollywood as retrata porque essa representação quase nunca é positiva.
"É sempre absurdista ou deprimente. Quando se faz parte de uma comunidade marginalizada, é fácil se entristecer com certos retratos dela", disse.
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Para a a criadora Maitland Ward, as cenas são preocupantes. "No clima em que estamos, o fato de a vestirem de bebê para fazer conteúdo pornográfico do OnlyFans foi além de preocupante e, novamente, serve para perpetuar estereótipos de que as trabalhadoras do sexo não têm bússola moral."