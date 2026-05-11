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Revolta no OnlyFans: por que modelos detonam nova cena de Euphoria

Produtoras de conteúdo adulto afirmam que Cassie, papel de Sydney Sweeney, ridiculariza a profissão delas

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
11/05/2026 12:09

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Outra crítica dos fãs foi sobre a representação da personagem Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, especialmente por cenas ligadas à produção de conteúdo adulto na plataforma
Outra crítica dos fãs foi sobre a representação da personagem Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, especialmente por cenas ligadas à produção de conteúdo adulto na plataforma "OnlyFans". crédito: Reproduc?a?o/HBO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Modelos e produtoras de conteúdo da plataforma OnlyFans estão revoltadas com o que elas têm visto em cenas da terceira temporada da série "Euphoria" (HBO). Elas afirmam que Cassie, papel de Sydney Sweeney, ridiculariza a profissão.

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Na trama do criador Sam Levinson, Cassie usa a plataforma para conseguir dinheiro para pagar dívidas. Ela usa brinquedos sexuais e explora o universo do ASMR com sons de sussurro. Ainda se veste de cachorro, toma água numa tigela e até usa fralda como um bebê para alimentar o fetiche dos seguidores.

Para profissionais do ramo ouvidos pela Variety, as cenas descritas são uma forma de banalizar o trabalho e estigmatizar a profissão.

"Tem tantas coisas que a colocam fazendo que nem sequer são permitidas no OnlyFans, e isso por si só é revoltante", opinou Sydney Leathers, criadora de conteúdo no OnlyFans desde 2017.

Segundo ela, "trabalhadores do sexo" tendem a ser sensíveis à forma como Hollywood as retrata porque essa representação quase nunca é positiva. 

"É sempre absurdista ou deprimente. Quando se faz parte de uma comunidade marginalizada, é fácil se entristecer com certos retratos dela", disse.

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Para a a criadora Maitland Ward, as cenas são preocupantes. "No clima em que estamos, o fato de a vestirem de bebê para fazer conteúdo pornográfico do OnlyFans foi além de preocupante e, novamente, serve para perpetuar estereótipos de que as trabalhadoras do sexo não têm bússola moral."

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