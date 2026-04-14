Em meio a críticas e homenagens a atores que morreram, 3ª temporada de ‘Euphoria’ estreia na HBO dando o que falar

Levinson destacou que a temporada foca em temas como gratidão e o valor da vida, transformando o luto pela perda do ator em uma base temática para os novos episódios: "As interações, as boas ações, a forma como você fala com as pessoas ao seu redor. Isso revela o quão preciosa é a vida". Foto: Divulgac?a?o/HBO