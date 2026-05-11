JK no cinema e na TV: as obras que retrataram a vida do presidente

Juscelino Kubitschek governou o Brasil entre os anos de 1956 e 1961, e é considerado um dos presidentes mais populares da história do país. Com uma proposta de governo visando o desenvolvimento da economia, JK popularizou seu slogan “50 anos em 5”.

Sua imagem pública foi moldada para o grande público por meio de produções na televisão, que exploraram sua ascensão política, o projeto de Brasília e seus últimos dias.

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JK

Uma das representações audiovisuais mais conhecidas e influentes de Juscelino Kubitschek é a minissérie “JK”, exibida pela TV Globo em 2006. Aclamada pela crítica e pelo público, a produção narra de forma abrangente a vida do político, desde sua juventude em Diamantina (MG) até a presidência e o exílio após o golpe de 1964.

Com atuações marcantes de Wagner Moura e José Wilker, que interpretaram JK em fases diferentes, a obra fortaleceu no imaginário popular a figura de um líder carismático, associado a um período de grande desenvolvimento no Brasil.

O roteiro, assinado por Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, mesclou fatos históricos com elementos ficcionais para humanizar o presidente e as pessoas ao seu redor. Atualmente, a minissérie está disponível para streaming no Globoplay.

Os Anos JK - Uma Trajetória Política

Em 1980, o filme “Os anos JK - Uma trajetória política” narra a história do Brasil entre os anos 1945 e a década de 1970. O longa destaca a tragetória política de Juscelino Kubitschek, passando por sua estreia como político, a construção de Brasília e até mesmo a perda dos direitos políticos do “presidente bossa nova”.

JK, o futuro chamado ao presente

O recente documentário do curador Fábio Chateaubriand Guedes percorre momentos marcantes da vida pública de Juscelino Kubitschek. Desde o cargo na Prefeitura de Belo Horizonte à Presidência da República, o longa passa pela criação de Brasília e o Plano de Metas.

Com uma abordagem mais moderna, trazendo memes e linguagem informal, o principal objetivo do documentário era alcançar o público mais jovem. O filme foi exibido em alguns teatros ao redor do país para marcar os 50 anos da morte de JK, neste ano.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.