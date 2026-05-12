Diogo Nogueira pausa shows após contrair laringite bacteriana grave
O cantor estava confirmado no show da Turnê Três Graças, que acontece na sexta (15/1), em São Paulo
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Diogo Nogueira, 45 anos, pausou sua agenda de compromissos por tempo indeterminado devido a um quadro de laringite bacteriana grave, segundo nota de sua assessoria.
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Conforme o comunicado, ele está sendo tratado em ambiente hospitalar e está impossibilitado temporariamente de usar a voz para apresentações musicais.
"Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor", reforça o comunicado.
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O cantor estava confirmado no show da Turnê Três Graças, que acontece na sexta (15/1), em São Paulo. O pagodeiro se juntaria a Belo e Xamã no palco, ampliando ainda mais o encontro musical que celebra a novela Três Graças. Porém, ainda não é possível saber se ele estará no evento.
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As apresentações vão acontecer no Vibra São Paulo e reunirão nomes importantes da trama, que chega ao fim, como Alana Cabral, Sophie Charlotte e Gabriela Medvedovsky, além da convidada especial Negra Li.