Ao vivo, Ana Maria Braga detona novo quadro: 'Que graça tem isso?'

O programa Mais Você estreou nesta segunda-feira (11/5) o quadro Sabor da Copa, que vai apresentar pratos típicos dos países participantes da Copa do Mundo. A primeira atração foi a poutine canadense: batata frita coberta com molho de carne e queijo. O prato foi preparada pelo chef Pedro Atayde para o repórter José Renato Ambrósio, o ex-jogador Felipe Melo e o professor de inglês Malko Maino, canadense que vive no Brasil e é conhecido por postar vídeos experimentando comidas de boteco.

Mas quem ficou de fora da degustação foi a apresentadora Ana Maria Braga, e ela não escondeu a insatisfação. "Ué, mas que graça tem isso? Fala pra mim. Não me deu a receita, cadê a receita?", reclamou ao vivo, logo após o fim da matéria. Ela disse não saber avaliar o prato por não tê-lo provado e pediu que a receita fosse enviada para ser testada no estúdio.

O apresentador Alessandro Jodar, que estava ao lado dela, entrou na brincadeira: "Eu mesmo estou aqui com fome." Ana respondeu que ele "passa fome todo dia" e questionou a lógica do prato. "A batata frita você faz para quê? Para ficar crocante. Aí de repente joga esse monte de molho por cima", ironizou, dizendo que precisava ser convencida de que "esse negócio é bom."

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A comunicadora também lembrou sua trajetória no programa. "Ninguém tem 6.500 programas experimentando coisa e falando se é bom ou ruim", disse, reforçando que sua função é justamente testar receitas ao vivo. Jodar, recebendo informação pelo ponto eletrônico, garantiu que a produção do esporte traria a receita. "Tô esperando. Obrigado todo mundo aí", encerrou Ana.