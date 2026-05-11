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'Não faria cena de sexo', diz Viviane Araújo sobre cenas românticas com Belo em 'Três Graças'

Atriz admite que contracenar com ex foi desconfortável e impôs limites antes das gravações

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VB
Victoria Borges
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Victoria Borges
Repórter
11/05/2026 23:13

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Personagem de Viviane Araújo declara sua intenção de ficar com personagem de Belo
Personagem de Viviane Araújo declara sua intenção de ficar com personagem de Belo crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viviane Araújo revelou que pediu a retirada de cenas de "Três Graças" exibidas nos shows de Belo. Segundo a atriz, as imagens românticas dos personagens Consuelo e Misael estavam sendo usadas durante apresentações do cantor, o que a incomodou.

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"Não gostei, achei nada a ver. Pedi para ele tirar", afirmou em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band. Viviane contou que o pedido foi feito de forma amigável por meio de sua equipe artística e acabou atendido.

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A atriz explicou que considera inadequado misturar o trabalho da novela com os shows do pagodeiro. "Ali é o Belo fazendo um show, não é o Misael no palco contando uma história", declarou.

Viviane também admitiu que contracenar com o ex-marido foi desconfortável em alguns momentos, e que impôs limites antes mesmo de entrar na novela. "Falei que não faria cena de sexo. Não faria sentido", disse.

Ao comentar as cenas românticas entre os dois, a atriz disse que precisou lidar com o peso da relação passada durante as gravações. "Teve incômodo, ter que beijar um cara que foi meu ex... Mas foi beijo técnico", declarou.

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Segundo Viviane, a relação entre os dois durante as gravações foi estritamente profissional. Ela ainda afirmou que o marido, Guilherme Militão, apoiou sua participação na novela ao lado do cantor. "Ele disse: 'Vamos juntos nessa. Sei o quanto você é profissional'".

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