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Gibi de Milena é primeira estreia solo da Turma da Mônica em 37 anos

Segundo anúncio da Mauricio de Sousa Produções, a personagem, criada em 2019, ganha título inédito que chega às bancas nesta segunda-feira (11/5)

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11/05/2026 15:07

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O gibi solo de Milena foi divulgado em uma foto com Mauricio de Sousa, aos 90 anos, posando com o volume em mãos crédito: Reprodução/Instagram

A personagem Milena protagoniza o primeiro título solo inédito da Turma da Mônica em 37 anos. Na capa de estreia, ela aparece ao lado de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. O volume chega às bancas nesta segunda-feira (11/5), com distribuição da Panini.

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O gibi solo de Milena foi divulgado em uma foto com Mauricio de Sousa, aos 90 anos, posando com o volume em mãos.


Criada em 2019, Milena é uma menina negra que integra a família Sustenido. A personagem vem de um ambiente de música e futebol e se muda para o famoso bairro do Limoeiro, onde conhece os integrantes clássicos da Turma da Mônica.

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O novo gibi, diz a Mauricio de Sousa Produções (MSP), traz "histórias inéditas focadas no cotidiano da personagem e de sua família". A última vez que a empresa lançou um título inédito com protagonista próprio foi em 1989. Na ocasião, a edição foi centrada em Magali.

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