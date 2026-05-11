Martin Short fala pela primeira vez sobre morte da filha: 'Um pesadelo'

A psicóloga e assistente social Katherine Short, de 42 anos, foi encontrada morta em sua casa com indícios de suicídio

11/05/2026 14:34

Katherine Short dedicou sua carreira à defesa da saúde mental, trabalhando com uma organização beneficente que se concentra em reduzir o preconceito em torno das doenças mentais crédito: Reprodução/TMZ

O ator e comediante Martin Short se pronunciou após a morte de sua filha, Katherine Short, que faleceu em fevereiro. Ela tinha 42 anos. "Tem sido um pesadelo para a família", disse Short ao "CBS sunday morning".

"O entendimento [é] de que saúde mental e câncer, como o da minha esposa, são ambos doenças, e às vezes as doenças são terminais. Minha filha lutou por muito tempo contra problemas extremos de saúde mental, transtorno de personalidade borderline, entre outras coisas, e fez o melhor que pôde até não conseguir mais", continuou.

 

Katherine, a mais velha dos três filhos adotados por Short e a mulher Nancy Dolman, morreu por ferimento de arma de fogo. Ela foi encontrada morta em sua casa, no bairro de Hollywood Hills, em Los Angeles, com indícios de suicídio, segundo o jornal "Los Angeles Times". Psicóloga e assistente social, dedicou sua carreira à defesa da saúde mental, trabalhando com uma organização beneficente que se concentra em reduzir o preconceito em torno das doenças mentais.

 

A mãe de Katherine, a atriz Nancy Dolman, morreu de câncer de ovário em 2010. Short já havia falado sobre a dificuldade de perder uma esposa, dizendo ao "The Guardian": "Foram dois anos difíceis para meus filhos. Essa é a coisa da vida sobre a qual vivemos em negação, de que isso jamais acontecerá conosco ou com nossos entes queridos, e quando acontece você ganha um pouco e sofre um pouco. Não há grande surpresa".

Short será destaque em um novo documentário da Netflix, "Marty, life is short", com estreia prevista para 12 de maio. O filme explora suas mais de cinco décadas no entretenimento, incluindo imagens de arquivo e entrevistas com colaboradores.

