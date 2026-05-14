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Com vaias a Mbappé, Real Madrid vence o rebaixado Oviedo no Campeonato Espanhol

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Repórter
14/05/2026 19:41

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Quatro dias após a derrota para o Barcelona que que selou o título do arquirrival, o Real Madrid venceu o rebaixado Oviedo por 2 a 0 nesta quinta-feira (14), no jogo que fechou a 36ª rodada do Campeonato Espanhol, e não escapou das vaias no Santiago Bernabéu.

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Os gols de Gonzalo García (44') e Jude Bellingham (80') deram uma pequena alegria aos torcedores madridistas, que vaiaram o astro francês Kylian Mbappé, alvo de críticas nos últimos dias por sua atitude considerada individualista.

A viagem de Mbappé à Itália quando o Real Madrid enfrentava o Espanyol para tentar adiar o título do Barcelona irritou parte da torcida merengue.

As vaias começaram assim que o atacante entrou em campo, na metade do segundo tempo, depois de se recuperar de uma lesão muscular.

Vinícius Júnior também foi vaiado por alguns setores das arquibancadas.

Os últimos dias foram tumultuados no Real Madrid, com a perda do título para o Barcelona e a polêmica entrevista do presidente Florentino Pérez, na qual convocou eleições e anunciou que será candidato a mais um mandato à frente do clube.

- Girona respira -

Horas antes, o Girona empatou em casa por 1 a 1 com a Real Sociedad para sair provisoriamente da zona de rebaixamento.

Os visitantes saíram na frente com um gol de Jon Martín no primeiro tempo (28'), mas Cristhian Stuani (66') deixou tudo igual depois do intervalo.

Por sua vez, Valencia e Rayo Vallecano também ficaram no 1 a 1, um resultado ruim para ambas as equipes, que ainda não garantiram a permanência na primeira divisão.

O Rayo abriu o placar com Florian Lejeune marcando de cabeça (20'), e Diego López empatou (40') para o Valencia.

--- Resultados da 36ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

  

   Terça-feira, 12 de maio

   Celta Vigo - Levante                           2 - 3

   Betis - Elche                                  2 - 1

   Osasuna - Atlético de Madrid                   1 - 2

  

   Quarta-feira, 13 de maio

   Villarreal - Sevilla                           2 - 3

   Espanyol - Athletic Bilbao                     2 - 0

   Alavés - Barcelona                             1 - 0

   Getafe - Mallorca                              3 - 1

  

   Quinta-feira, 14 de maio

   Valencia - Rayo Vallecano                      1 - 1

   Girona - Real Sociedad                         1 - 1

   Real Madrid - Real Oviedo                      2 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               91  36  30   1   5  91  32  59

    2. Real Madrid             80  36  25   5   6  72  33  39

    3. Villarreal              69  36  21   6   9  67  43  24

    4. Atlético de Madrid      66  36  20   6  10  60  39  21

    5. Betis                   57  36  14  15   7  56  44  12

    6. Celta Vigo              50  36  13  11  12  51  47   4

    7. Getafe                  48  36  14   6  16  31  37  -6

    8. Real Sociedad           45  36  11  12  13  55  56  -1

    9. Athletic Bilbao         44  36  13   5  18  40  53 -13

   10. Rayo Vallecano          44  36  10  14  12  37  43  -6

   11. Valencia                43  36  11  10  15  39  51 -12

   12. Sevilla                 43  36  12   7  17  46  58 -12

   13. Osasuna                 42  36  11   9  16  43  47  -4

   14. Espanyol                42  36  11   9  16  40  53 -13

   15. Girona                  40  36   9  13  14  38  53 -15

   16. Alavés                  40  36  10  10  16  42  54 -12

   17. Elche                   39  36   9  12  15  47  56  -9

   18. Mallorca                39  36  10   9  17  44  55 -11

   19. Levante                 39  36  10   9  17  44  59 -15

   20. Real Oviedo             29  36   6  11  19  26  56 -30

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