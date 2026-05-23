Virginia passa Tatá Werneck e se torna 2ª mulher mais seguida do Brasil
Fim do namoro com o jogador Vini Jr. rendeu 3 milhões de novos seguidores à influenciadora no Instagram. Anitta lidera a lista
Virginia Fonseca se tornou a segunda mulher mais seguida do Instagram no Brasil após ultrapassar Tatá Werneck.
A influenciadora ganhou cerca de 3 milhões de seguidores nesta semana, após anunciar o fim do namoro com Vini Jr. Atualmente, ela tem com 56,1 milhões, enquanto Tatá Werneck tem 54,7 milhões.
Virginia está atrás apenas de Anitta, que acumula 61,3 milhões, sendo a mulher mais seguida do país. Larissa Manoela ocupa o quarto lugar, com 52,1 milhões, e Maisa vem logo atrás, com 46,7 milhões.