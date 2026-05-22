Virginia faz Felipe Neto desistir de acompanhar a Copa pela Globo
Comediante anunciou que pela primeira vez não acompanhará o Mundial pela emissora carioca, por causa da escalação da influenciadora para a cobertura nos EUA
Felipe Neto usou as redes sociais nesta quinta-feira (21/5) para anunciar que não vai assistir à Copa do Mundo pela TV Globo pela primeira vez na vida.
O motivo declarado foi a participação de Virginia Fonseca na cobertura do torneio, que começa em 11 de junho.
"Essa vai ser a primeira Copa do Mundo da minha vida que não vou ver na Globo", escreveu Felipe Neto, citando também o time de comentaristas montado pela emissora como fator de insatisfação.
Sobre Virginia, foi direto: "Agora com a ‘tigrinha’ na cobertura, sem chance. E sinto que tem muita gente nesse bonde".
Repórter especial do "Domingão"
Virginia confirmou o trabalho no mesmo dia, pelos stories, com um post comemorativo: "Toda honra e glória a Deus! 2026 é nosso e o hexa vem." Ela será repórter especial do "Domingão com Huck" durante o Mundial.
Segundo o colunista Flávio Ricco, a missão de Virginia será mostrar os bastidores mais descontraídos da competição, acompanhando os jogos da Seleção brasileira e registrando o cotidiano da viagem.
O roteiro prevê passagens por Nova York, New Jersey e Miami, com conteúdo que vai de compras e restaurantes a perrengues do dia a dia.