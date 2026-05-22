Jornalistas da GloboNews debocham de filme sobre Bolsonaro

Comentários irônicos marcaram edição recente do programa Estúdio i, da GloboNews, durante a análise de cenas da cinebiografia "Dark Horse". Os comentaristas do canal debateram a qualidade técnica da obra internacional, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O jornalista Merval Pereira levantou dúvidas sobre o contraste entre o orçamento milionário anunciado para a produção e o resultado visual apresentado. Para o analista, as primeiras imagens têm um aspecto amador, o que o levou a questionar o destino da verba: "Onde puseram esse dinheiro todo?".

Críticas à caracterização e atuação no longa

Outro ponto que gerou risadas na bancada foi a estética do protagonista. Octávio Guedes não poupou críticas à peruca utilizada pelo ator Jim Caviezel, comparando o visual ao estilo usado por um humorista clássico de "Os Trapalhões". "Me lembrou a do Zacarias", afirmou o comentarista durante o programa.

Analistas da GloboNews debocham de filme sobre Bolsonaro. Foto: Reprodução

A performance artística também foi alvo de deboche, especialmente no momento que recria o atentado sofrido pelo político em 2018. Valdo Cruz chegou a satirizar a interpretação de Caviezel, afirmando que a gravação é tão ruim que nem um "estudante de cinema do primeiro semestre" faria algo semelhante.

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O clima de descontração tomou conta de todo o estúdio, envolvendo nomes como Flávia Oliveira, Marcelo Lins e os demais integrantes da mesa. O tom irônico prevaleceu durante toda a análise do trailer, expondo o estranhamento dos especialistas com a estética e o acabamento do filme.