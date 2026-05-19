Flávio divulga trailer de 'Dark Horse', filme sobre Jair Bolsonaro; assista

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-SP), divulgou nesta terça-feira (19/5) o primeiro trailer de “Dark Horse”, cinebiografia internacional inspirada na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Produzido em inglês e filmado no Brasil, o longa mostra momentos marcantes da carreira política do ex-chefe do Executivo, incluindo a facada sofrida durante ato de campanha em Juiz de Fora, em 2018.

O trailer traz o ator Jim Caviezel no papel de Bolsonaro. Conhecido por interpretar Jesus Cristo em "A Paixão de Cristo", o norte-americano aparece em cenas de campanha, discursos e momentos de tensão política. Em uma das sequências, imagens remetem ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enquanto a narração afirma que “há pessoas que o querem morto”.

A prévia aposta em um tom épico e político ao descrever Bolsonaro como “a voz do povo” que “enfrentou o sistema”. Outro trecho define a obra como “a incrível história real de um homem que inspirou o povo a tomar o país de volta”.

O filme voltou ao centro do debate político nos últimos dias após revelações sobre o financiamento da produção. Uma análise das alegações feitas pelo “filho 01” do ex-presidente e pela dona da produtora responsável pelo filme, Karina Ferreira da Gama, mostraram que o ex-dono do investigado e liquidado Banco Master, Daniel Vorcaro, teria bancado mais de 90% do orçamento já utilizado no longa, estimado em US$ 13 milhões — aproximadamente R$ 65 milhões. Áudios divulgados pelo site The Intercept Brasil também mostram Flávio cobrando uma transferência de R$ 134 milhões para a produção.

O filme também é alvo de uma investigação conduzida pelo ministro Flávio Dino no STF. O inquérito apura o uso de emendas parlamentares destinadas a entidades privadas e projetos culturais e inclui a produtora Go Up Entertainment Ltda, responsável por “Dark Horse”. Segundo a representação apresentada pelos deputados Tabata Amaral e Henrique Vieira, a empresa teria recebido R$ 2,6 milhões em emendas pix ligadas a parlamentares do PL.

A ação questiona a transparência, rastreabilidade e finalidade dos recursos destinados à produção. O despacho de Dino afirma haver indícios de descumprimento de decisões anteriores do STF sobre publicidade das emendas parlamentares. A investigação tramita sob sigilo e também envolve o produtor-executivo do filme, o deputado federal Mário Frias, entre outros parlamentares citados na destinação das verbas.



Ainda nesta terça-feira (19/5), Flávio confirmou ter se encontrado com Vorcaro após a prisão do ex-banqueiro, em 2025, no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos ligadas ao caso Master. Segundo o senador, as reuniões tiveram como objetivo discutir o financiamento do filme e buscar alternativas após a saída do investidor, com base "na sua situação" de ser alvo de investigação.

Além de Caviezel, o elenco reúne nomes brasileiros e internacionais. Marcus Ornellas interpreta Flávio, enquanto Edward Finlay vive o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Já Sergio Barreto interpreta Carlos Bolsonaro, que é pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal em Santa Catarina. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL Mulher) será interpretada pela atriz Camille Guaty.

O longa é dirigido por Cyrus Nowrasteh, conhecido por produções como “Infidel” e “O Jovem Messias”. A direção de fotografia é assinada por Joel Ransom, que trabalhou com Nowrastesh nos filmes citados e em séries como Arquivo X e Band of Brothers.

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“Dark Horse” está em fase de pós-produção, quando são, entre outros procedimentos, inseridos os efeitos especiais e é feita a sonorização. Apesar da divulgação do trailer, a produção ainda busca novos investidores para concluir o projeto. A estreia está prevista para a primavera deste ano (entre setembro e novembro), mas ainda sem data exata confirmada.