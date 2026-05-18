Quem é quem em ‘Dark Horse’? Veja outros papéis do elenco do filme

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O orçamento de “Dark Horse”, filme inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), voltou ao centro das discussões após declarações do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Em entrevista ao programa de Paulo Figueiredo, nesse domingo (17/5), ele saiu em defesa dos R$ 134 milhões previstos para a produção e afirmou que o valor não seria elevado para os padrões de Hollywood.

“É um filme que, para quem não conhece, vai pensar que é super caro. Não. Para os padrões de Hollywood, não”, afirmou Eduardo, acrescentando que o projeto sequer teria conseguido captar todo o orçamento inicialmente previsto.

O filme de Jair Bolsonaro, “Dark Horse”, é simplesmente a história contada do maior líder político do Brasil, sendo interpretado pelo maior ator conservador do mundo.



Veja qual estrela interpretou quem no filme.

pic.twitter.com/K0MkO4tJAd — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) May 17, 2026

Nas redes sociais, ele voltou a defender o orçamento gordo. Entre os motivos citados por ele está o elenco internacional e a equipe técnica envolvida na produção. Ele apresentou cada um dos principais nomes ligados ao projeto, defendendo que se tratam de profissionais experientes e muito conhecidos do público. No entanto, alguns nomes são, na verdade, de elenco de apoio e participações especiais em algumas produções famosas. Veja quem interpreta cada personagem e por onde esses artistas já passaram.

Jim Caviezel - Jair Bolsonaro

O maior nome do filme é justamente o protagonista, Jim Caviezel, nome conhecido principalmente por viver Jesus Cristo em “A paixão de Cristo”, de Mel Gibson. Ele também teve papéis de destaque nos filmes “Som da liberdade” e” O conde de Monte Cristo”. Além das séries “Person of interest” e “A corrente do bem”.

Edward Finlay - Eduardo Bolsonaro

O terceiro filho do ex-presidente será vivido por Edward Finlay. Além da carreira como modelo, Finlay atuou na novela “Miami Sands”, descrita como popular em alguns países europeus. Também esteve em produções teatrais locais e protagonizou a série “Ocean Ave.”, que teve participação especial de Megan Fox.

O ator ainda teve papel coadjuvante em “Velozes e Furiosos 2” e fez participações especiais em “Modern Family”, “Bad Boys II” e “Battalion 6888”.

Marcus Ornellas - Flávio Bolsonaro

Filho mais velho de Bolsonaro, senador pelo PL e pré-candidato à Presidência, Flávio será interpretado pelo brasileiro Marcus Ornellas, que consolidou a carreira artística no México. Além de modelo, ele foi um dos protagonistas da novela “Eternamente Apaixonados”, da Televisa. A produção chegou a ser anunciada pelo SBT, mas permaneceu apenas cinco dias na programação.

Também teve papel de destaque em “Doménica Montero” e protagonizou “Mujer de Nadie”, também da Televisa.

Sergio Barreto - Carlos Bolsonaro

Sergio Barreto será o responsável por interpretar Carlos Bolsonaro. Recentemente, fez uma ponta como um policial na na série “Emergência Radioativa”, da Netflix, além de participações nos filmes “Edifício Bonfim” e “Oficina do Diabo”.

O ator também participou da novela vertical “Casamento Blindado: Um Contrato de Natal" e foi figurante em "A Infância de Romeu e Julieta", do SBT.

Camille Guaty - Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama será interpretada por Camille Guaty. A atriz ficou conhecida por interpretar Daisy em “Dançando para vencer”, do Disney Channel. Foi a coadjuvante Maricruz, a namorada de Sucre, em “Prison Break”.

Outro papel importante da carreira foi Megan O'Brien, irmã mais velha do protagonista Walter O'Brien, em “Scorpion”.

Mário Frias - Dr. Álvaro

Além do elenco principal, o ex-secretário especial de Cultura Mário Frias também integra a produção. Antes da política, Frias participou de diversas temporadas de “Malhação” nos anos 1990 e atuou em outras novelas da Globo até 2005, incluindo “O beijo do vampiro”.

Também protagonizou a segunda temporada de “Floribella”, na Band, e interpretou um dos vilões de “Os mutantes”, da Record, ambas nos anos 2000. Ao contrário do que foi citado por Eduardo Bolsonaro na entrevista, Mário Frias nunca integrou o elenco de “Chiquititas”.

Felipe Folgosi - Tenente Ramos

Felipe Folgosi iniciou a carreira em 1993 na minissérie “Sex Appeal”. Depois disso, protagonizou “Olho no Olho” no papel de Alef e também participou das novelas “Explode Coração” e “Corpo Dourado”, na Globo, todas na década de 1990.

Na Record, integrou “Os Mutantes”, em meados dos anos 2000. Também participou do reality “A Fazenda”, em 2012. No SBT, esteve na nova versão de “Chiquititas”, lançada em 2013, e fez participação em “As Aventuras de Poliana”.

Esai Morales - Paulo Pontes

Outro nome conhecido do cinema americano é Esai Morales. Ele esteve entre os antagonistas de “Missão: Impossível – acerto de contas parte 1”, de 2023, mas o papel que o projetou em Hollywood foi Bob Morales em “La Bamba” (1987).

Também protagonizou “Gun Hill Road”, atuação que lhe rendeu o prêmio Imagen Awards. Além de atuar em “Bad Boys”.

Na televisão, integrou o elenco principal de “NYPD Blue”, viveu o vilão Exterminador em “Titans”, participou de “Ozark”, protagonizou “Caprica” e interpretou Jorge Castillo em “How to get away with murder”.

Lynn Collins - Lara Clarke

A personagem Lara Clarke será vivida por Lynn Collins. Ela ficou conhecida por interpretar Kayla Silverfox em “X-Men origins: Wolverine”. A atriz também protagonizou “John Carter: entre dois mundos”, como a princesa Dejah Thoris.

Ela também esteve no elenco de “O mercador de Veneza”, como Pórcia, ao lado de Al Pacino e Jeremy Irons.

Quem está por trás das câmeras

Eduardo Bolsonaro também destacou que a direção de “Dark Horse” será assinada por Cyrus Nowrasteh, responsável por filmes como “O tesouro de Sarah” (2025), “Infidel”, “O jovem Messias”, “O apedrejamento de Soraya M.” e “Depois do atentado” (2001). Além da direção, ele também assinou roteiros de produções como “Jenipapo” (1995) e “The Path to 9/11”.

Já a direção de fotografia ficará com Joel Ransom, profissional que trabalhou em dezenas de episódios de “O arquivo X” — incluindo o episódio "The Post-Modern Prometheus", que lhe rendeu indicação ao Emmy. Ransom também trabalhou em alguns episódios de “Band of Brothers”, “Lost in Space”, “Taken”, e “Battlestar Galactica”.

No cinema, atuou na equipe de fotografia principal e de segunda unidade do filme “Shooter”, estrelado por Mark Wahlberg. Trabalhou na equipe de câmera e elétrica de “Alien vs. Predador 2” e de “Tentáculos”.

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Ele ainda mantém uma parceria frequente com Cyrus Nowrasteh, tendo trabalhado em “The Path to 9/11”, “O apedrejamento de Soraya M.”, “O jovem Messias”e “Infidel”.