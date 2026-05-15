Jornalista para Flávio Bolsonaro: 'O senhor foi pego na mentira, né?'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, ficou em uma saia justa nesta sexta-feira (15/5), durante entrevista à CNN Brasil, ao ouvir que “foi pego na mentira”.

O parlamentar havia negado que teve qualquer contato com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mas mensagens obtidas pelo Intercept Brasil revelaram que ele negociou o investimento de R$ 134 milhões do banqueiro no filme “Dark Horse”, sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Desculpa falar assim, o português bem claro, mas o senhor foi pego na mentira, né?", disse a jornalista Débora Bergamasco.

Desconfortável com a fala, Flávio interrompeu para negar que “foi pego na mentira” e disse que “foi forçado” a negar a relação com o banqueiro. O senador alega que uma cláusula de confidencialidade no contrato do filme impedia que ele falasse sobre Vorcaro.

Depois, a jornalista seguiu a linha de raciocínio, apontou que Flávio está se apresentando ao país na pré-campanha e questionou: "Não seria melhor ter um compromisso de verdade com seu público?"

“Se alguém não entendeu a razão de eu me comportar daquele jeito, eu peço desculpas”, respondeu o pré-candidato, que disse ser vítima de uma perseguição e disparou críticas ao presidente Lula e ao PT.

Flávio Bolsonaro e Vorcaro

Na troca de mensagens entre o senador e o banqueiro, há um áudio em que Flávio cobra R$ 134 milhões para pagar a produção do filme sobre Bolsonaro.

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Os diálogos revelam uma relação próxima entre os dois, que se chamam de “irmão” e prometem cumplicidade. “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente”, escreveu Flávio em novembro do ano passado, um dia antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal.

