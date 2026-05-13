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Flávio confirma ter recebido dinheiro de Vorcaro, mas nega ilícito

Parlamentar confirmou, em nota enviada à imprensa, que cobrou o repasse dos valores quando Vorcaro teria começado a atrasar as parcelas

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Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
13/05/2026 20:01 - atualizado em 13/05/2026 20:06

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Sabatina no Senado com Jorge Messias para indicação ao STF, com presença de Flávio Bolsonaro, em 29 de abril
Sabatina no Senado com Jorge Messias para indicação ao STF, com presença de Flávio Bolsonaro, em 29 de abril crédito: Ed Alves CB/DA Press

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), confirmou ter recebido dinheiro de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. No entanto, o parlamentar negou ter intermediado qualquer vantagem em razão dos valores recebidos ou ter sido beneficiado diretamente.

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A manifestação ocorreu após o site Intercept Brasil divulgar um áudio no qual Flávio cobra R$ 134 milhões de Vorcaro para a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro.

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"Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet", disse o senador.

Flávio confirmou que conheceu Daniel Vorcaro em dezembro de 2024 e que cobrou os valores quando ocorreu atraso no pagamento.

"Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado, e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme", afirmou.

"Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro", completou o senador.

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Leia na íntegra a nota do senador Flávio Bolsonaro:

Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet. Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado, e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro. Por isso, reitero, CPI do MASTER JÁ.

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